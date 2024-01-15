5GAT: як працює і на що здатен найсекретніший стелс-дрон у світі (фото, відео)

Стелс-БПЛА створено для імітації китайського винищувача J-20 та російського Су-57. Американські військові використовуватимуть його як мішень.

Безпілотник 5GAT почали розробляти в 2006 році. Цей недорогий БПЛА мав бути малопомітним, володіти набором можливостей сучасних винищувачів, що перебувають на озброєнні у Росії та Китаю. Однак щось пішло не так, і про долю безпілотника досі нічого достеменно не відомо, проте журналісти National interest змогли відкрити завісу таємниці, що оточує цей пристрій.

Як користувачі YouTube виявили таємничий дрон 5GAT

Усе почалося з того, що ЗМІ опублікувало на YouTube фрагмент інтерв'ю з генерал-майором ВПС у відставці Бобом Белером. Уважні глядачі помітили, що в кабінеті військового на полиці стоїть модель дуже незвичайного літального апарата. На авторів відео посипалися запитання: що це за пристрій, як називається, які його характеристики. Довелося шукати відповіді самим, оскільки генерал не став озвучувати подробиці на камеру і навіть затулив модель, щоб її більше не знімали.

Відеоролик, де показали інтерв'ю з генералом Бобом Белером

За словами Белера, БПЛА створювали "як повітряну мішень 5-го покоління", "малопомітну ціль, щоб пілоти винищувачів могли на ній практикуватися".

Про програму розробки повітряних цілей 5-го покоління (5GAT) мало що відомо, що свідчить про її секретність. І все ж журналістам вдалося дещо з'ясувати. Отже, програму було розгорнуто в 2006 році, але потім відкладено в 2020 році після краху першого тестового польоту дрона, і знову відновлено в середині 2023 року. Розробники отримали контракт на 77 млн доларів США.

"Цей відносно недорогий дрон був розроблений спеціально для імітації таких платформ, як китайський J-20 і російський Су-57. Він може стати основою для дуже потужного веденого дрона, що працює в парі з винищувачами", — пишуть автори.

Російський винищувач Су-57 Фото: Відкриті джерела

На що буде здатен стелс-дрон 5GAT

"Дрон 5GAT здійснив тільки один випробувальний політ, який закінчився аварією. З цього випливає, що вся інформація про його можливості має теоретичний характер. Однак, ґрунтуючись на його розмірах, формі та розкритих технічних характеристиках, ми можемо зробити деякі досить реалістичні прогнози", — йдеться в матеріалі.

Журналістам вдалося знайти презентацію PowerPoint 2012 року, в якій зазначено, що довжина БПЛА становить 12 м, розмах крил — 7,3 м. Пристрій 5GAT належить до "12,000-pound class" з точки зору повної злітної маси. Інша презентація ВПС розкриває вимоги до продуктивності, вказуючи максимальну висоту 13,7 км і час місії — 2 години.

Рендер дрона 5GAT від Sierra Engineering Services Фото: Sierra Engineering Services

Як пояснив Стівен Брандт з Академії ВПС США, 5GAT має габарити навчально-тренувального літака Т-38. За його словами, дрон-мішень оснащується 2-ма навчально-тренувальними двигунами від Т-38. Маються на увазі мотори General Electric J85-5A, що дає змогу припустити: платформа здатна до надзвукового польоту, оскільки Т-38 здатний розвивати швидкість до 1,3 Маха. Однак, згідно з інтерв'ю президента Sierra Technical Services Роджера Хейса, яке він дав Flight Global, конструкція БПЛА не була оптимізована для цього.

Приблизно так може тепер виглядати БПЛА 5GAT Фото: Sierra Engineering Services

Хейс також повідомив Flight Global, що літак може витримувати маневри з перевантаженням 7,5G (перевантаження вказують в одиницях стандартного прискорення вільного падіння — G, одиниця прискорення вільного падіння дорівнює 9,80665 м/с², — ред.), хоча й нетривалий час через обмеження двигуна. F-35C, приміром, також обмежений маневрами 7,5G через більший розмах крила, але він усе ж таки може витримувати перевантаження довше завдяки потужному турбовентиляторному двигуну Pratt & Whitney F135.

"Винищувачам не властиве таке екстремальне перевантаження, а перевантаження 7,5G дасть змогу дрону 5GAT імітувати деякі дуже складні маневри. Судячи з рендеру від Sierra Engineering Services, дрон або вже оснащений, або скоро буде оснащений модулем протидії, який дасть йому змогу запускати сигнальні ракети, намагаючись збити з пантелику ракети, що наближаються, з радаром або інфрачервоним наведенням. Ця здатність у поєднанні зі стелс-технологією, високою швидкістю і маневреністю може зробити БПЛА дуже складною ціллю", — зазначили автори.

Раніше ми повідомляли про те, що дрон Vapor 55 MX стріляє боєприпасами Shryke з GPS-наведенням, які здатні пробити броню і вдарити по декількох цілях.