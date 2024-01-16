Замінить смарт-телевізор, заощадить гроші: на що здатний лазерний проектор XGIMI за $520

Пристрій XGIMI RS 10 працює під управлінням ОС на базі Android, має низький рівень синього світла і технологію, що відповідає за плавність відеоряду, — це не дасть очам швидко втомитися.

Компанія XGIMI презентувала новий пристрій — XGIMI RS 10. Цей компактний проектор яскравістю 800 люмен забезпечить якісне зображення за вартості 520 доларів США, передає Gizmochina.

На китайський ринок з 24 січня надійде триколірний лазерний проектор RS 10 Mini. За словами компанії-виробника, він об'єднує в собі передові технології та функції, що поліпшують якість перегляду. Проектор працює на базі операційної системи GMUI 6.0 на базі Android з функціями Smart TV, що пропонує спрощений користувальницький інтерфейс і персоналізовані рекомендації. З її допомогою можна швидко перемикатися між браузером, плеєром, налаштуваннями та додатками, список яких можна розширити, завантаживши додаткові програми в онлайн-магазині Google Play Market. Таким чином XGIMI RS 10 послужить не тільки домашнім кінотеатром, а й зможе частково замінити "розумні" телевізори, вже звичні жителям України.

Технічні характеристики проектора XGIMI RS 10 Mini

Проектор RS 10 Mini компактний, легкий і оснащений ручкою для того, щоб його зручно було переносити. Він має стильний і елегантний зовнішній вигляд із тканинним оздобленням. Компанія XGIMI надає на цей продукт дворічну гарантію.

Проектор оснащений Dual Light 2.0. Це передова триколірна лазерна технологія, що забезпечує якість перегляду і гарантує, що очі користувача не будуть втомлюватися. Ця функція не поступається за якістю IMAX, забезпечуючи яскравість 800 люмен CVIA/ISO і роблячи картинку насиченою, глибокою. Проектор покриває 110 % колірної гами BT.2020, забезпечуючи яскраве і точне передавання кольору, а також розсіювання світла, що підвищує якість зображення.

Міні-проектор від XGIMI цілком може замінити телевізор Фото: XGIMI

RS 10 Mini розроблено з урахуванням комфорту для перегляду завдяки низькому рівню випромінювання синього світла і технології MEMC, що відповідає за плавність відеоряду. Пристрій підтримує декодування HDR10/HLG, розширюючи динамічний діапазон відображуваного контенту. Проектор також має сертифікат рівня A+, що підтверджує його високі стандарти якості зображення та безпеки для зору.

Однією з особливостей RS 10 Mini є конструкція підвісу, що обертається, яка дає змогу здійснювати поворот на 140° і горизонтальний поворот на 360°, забезпечуючи універсальне позиціювання для проектування. Є і модуль 3D ToF, а також високоточний модуль камери CMOS, що забезпечують всеспрямовану корекцію, автоматичне вирівнювання екрану, навіть якщо стіна не рівна, або має шорсткувате покриття.

Що стосується звуку, то проектор RS 10 Mini оснащений динаміком потужністю 24 Вт і двосторонніми низькочастотними діафрагмами великого розміру. Є також збільшення швидкості програвання вдвічі та розпізнавання голосу за допомогою ШІ.

Пристрій має один порт постійного струму, один порт HDMI 2.0 з підтримкою ARC і один порт USB 2.0. Ці інтерфейси дають змогу під'єднувати проектор до різних гаджетів на кшталт ігрових консолей, програвачів Blu-ray, комп'ютерів тощо.

Раніше ми повідомляли про те, що проектор нового типу від Samsung може перетворити будь-яку поверхню на інтерактивний екран. Усі проектори нової лінійки Samsung оснащені відеомаппінгом, завдяки чому можна проектувати будь-яке зображення на будь-яку поверхню і взаємодіяти з нею.