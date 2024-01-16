"Вибухнув разом із росіянами": дрон ЗСУ прикінчив РСЗВ "Град" на Херсонщині (відео)

Окупанти за допомогою обстрілювали село Дніпровське Миколаївської області, поки український дрон-камікадзе не підірвав бойову техніку.

Українські військові з 79-го загону Державної прикордонної служби України 15 січня за допомогою FPV-дрона на лівому березі Херсонщини ліквідували техніку окупантів — реактивну систему залпового вогню "Град", за допомогою якої противник обстрілював Миколаївську область. Відповідне відео опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 16 січня.

На відеокадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно РСЗВ "Град", яка обстрілює українські території. Після кількох залпів водій розвернув військову техніку з позицій і виїхав на асфальтовану дорогу. У цей момент український оператор безпілотника направив до "Граду" дрон-камікадзе. За короткий проміжок часу FPV-безпілотник наздогнав свою ціль і успішно уразив її влучним ударом. Російська військова техніка вибухнула.

"На лівому березі Херсонщини оператор ССО виявив російську БМ-21 одразу після того, як вона вела вогонь по селу Дніпровське Миколаївської області. Внаслідок удару дрона машина РСЗВ вибухнула разом із росіянами", — підписав відео Сергій Стерненко.

Зазначимо, що 79-й прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону, що охоплює адміністративні території в межах Херсонської області, певні райони Чорного та Азовського моря.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року українські прикордонники вразили кілька "жирних" цілей окупантів за допомогою дрона "Баба Яга". Завдяки точним скиданням прикордонникам ДПСУ вдалося влучити у ворожий танк, бронеавтомобіль, гаубицю та 3 укриття противника.

А в середині жовтня 2023 року ми писали про те, як прикордонники атакували ЗС РФ дронами. Спочатку аеророзвідники направили дрон на позиції російських військових. Завдяки тому, що безпілотник був обладнаний системою нічного бачення, він із легкістю в темний час доби скинув на ціль два боєприпаси. У результаті противник зазнав втрат у живій силі. Крім того, під час вибуху було знешкоджено гаубицю Д-30.