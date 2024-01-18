Українці навчили наземних роботів збивати дрони: як це допоможе ЗСУ в бою (відео)

Безпілотні наземні платформи планують використовувати на фронті для підвезення боєприпасів й води для військових, а також для евакуації поранених з поля бою.

Розроблені українськими інженерами наземні роботизовані платформи тепер можуть збивати російські FPV-дрони на полі бою. Відео з випробувань безпілотника розробник Тарас Остапчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На ньому чотириколісна наземна платформа рухається засніженим полем. Над нею кружляє безпілотний літальний апарат, який за кілька секунд втрачає керування, різко пікірує донизу і розбивається об землю, наче під впливом засобу радіоелектронної боротьби.

"Наші евакуаційні платформи навчилися садити FPV-дрони. Залишилося вивести на кнопку на пульті й плюс-мінус частину небезпеки під час евакуації ми зняли", — підписав зняті відеокадри Тарас Остапчук.

Судячи з кадрів, йдеться про багатоцільову логістичну платформу Ratel M. Її вантажопідйомність — 250 кілограмів, а час автономної роботи коливається від 5 годин влітку до 8 годин взимку. Це повнопривідна чотириколісна техніка з дальністю радіокерування до 6 км. На польових випробуваннях наземний робот уже показав хороші результати, долаючи пересічену місцевість і круті підйоми.

На фронті Ratel M можна застосовувати для підвезення боєприпасів, води та їжі для військових, а також для евакуації поранених з поля бою. Для останньої мети роботизовану колісну платформу обладнують спеціальними ношами помаранчевого кольору. Їх можна розмістити як нагорі колісної платформи, так і причепивши до робота як буксир. В останньому випадку техніка зможе вивезти з поля бою до трьох осіб (з умовою, що вони сидітимуть на ношах). У режимі буксирування робот може справлятися з корисним навантаженням, вагою до 300 кілограмів.

Так виглядає колісний робот Ratel M під час евакуації поранених з поля бою

Крім того, логістичну платформу можна обладнати технікою для боротьби з протипіхотними мінами. Спеціальну "насадку" кріплять попереду Ratel M. Під час руху робота її "лопаті" перелопачують ґрунт і підривають розставлені противником міни.

На початку січня Тарас Остапчук повідомив, що евакуатор-логіст пройшов усі випробування і був допущений до експлуатації. З 15 січня стартувало серійне виробництво цієї техніки для воїнів ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада бойові наземні дрони Ratel S запустили в серійне виробництво для ЗСУ. Бійці використовують його як мобільну боєголовку, яка несе протитанкові міни або бойовий модуль. Завдяки технології оператор із безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

А на початку вересня 2023 року ми писали про те, як український робот "Медожер" показав себе в бою. Робот-камікадзе вміщує в себе 40 кілограмів вибухівки та вже допомагає деяким підрозділам ЗСУ доставляти міни прямо до позицій окупантів.