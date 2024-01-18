Акумулятори більше не знадобляться: тепер гаджети можуть живитися від світла навіть у кімнаті

Завдяки особливому барвнику сонячні батареї Ambient Photonics вже виробляють достатньо енергії для роботи комп'ютерної миші або пульта від телевізора.

Сонячні елементи, які можна заряджати за слабкого освітлення, наприклад, у приміщенні, можна використовувати для живлення таких пристроїв, як пульти від телевізора і комп'ютерні миші. Таке відкриття зробили співробітники компанії Ambient Photonics (США), передає Live Science.

Вчені розробили і протестували технологію, призначену для підзарядки таких пристроїв, як пульти дистанційного керування, за рахунок використання світла в приміщенні. Сонячні батареї нового типу компанія-розробник представила на виставці CES 2024 (Лас-Вегас, США). Відомо, що продукт Ambient Photonics зацікавив корпорацію Google — він стане елементом нового гаджета, але якого саме, поки що не відомо. Також повідомляється, що комп'ютерна миша буде оснащена елементом накопичення сонячної енергії. За словами представників компанії, жоден із цих пристроїв, включно з невідомим продуктом Google, не потребуватиме одноразових батарей або зарядного пристрою.

Сонячні батареї нового типу є двосторонніми, що дає їм можливість збирати і генерувати достатньо енергії для живлення електроніки. Їхні фотоелектричні елементи містять світлочутливі молекули, що перетворюють фотони на електрони. Це створює різницю зарядів, яка, своєю чергою, дає змогу електриці текти. Вони працюють аналогічно хлорофілу, — речовині, що забарвлює рослини в зелений колір і виробляє енергію з фотонів у процесі фотосинтезу.

Сонячна батарея від Ambient Photonics Фото: Ambient Photonics

"У сонячному елементі, що містить особливий барвник, кількість електроенергії, що виробляється, залежить від того, наскільки ефективно фотони поглинаються цим барвником", — розповів Джошуа Райт, віце-президент із розробок компанії Ambient Photonics.

За його словами, команда вчених змогла створити барвник з "чудовим хімічним складом", що робить батареї досить потужними і при цьому такими, що працюють при кімнатному освітленні. Барвники Ambient засновані на більш ніж 40 молекулах органічних сенсибілізаторів — активному компоненті сонячних елементів, сенсибілізованих барвниками (DSSC), — які поглинають світло у всьому видимому електромагнітному спектрі.

Попередні спроби створити сонячні елементи, що працюють за слабкого освітлення, були невдалими, і Райт пояснив, що традиційні фотоелектричні елементи з аморфного кремнію, "не дають достатньої потужності в реальних умовах роботи за слабкого освітлення". Ambient стверджує, що її технологія збирає в 3 рази більше світла, ніж аналоги.

Раніше ми повідомляли про те, що створено сонячні батареї, які кріпляться до балкона. Сонячні панелі потужністю 800 Вт з інтелектуальними блоками управління і спеціальними системами кріплення анонсувала компанія Meyer Burger.