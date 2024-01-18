"Страшна штука": як БПЛА з машинним зором змінять хід війни з Росією

Дрони із системою самозахоплення цілі — доволі витратна технологія, але окупанти готові в неї інвестувати, оскільки БПЛА з машинним зором у рази точніше уражають свої цілі.

Дрони з машинним зором, які вже почали застосовувати російські окупанти, здатні радикально змінити ситуацію на фронті і в рази збільшити кількість ефективних вильотів. Про переваги та недоліки цієї технології в безпілотниках розповів фахівець зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Фокусу.

Як зазначив експерт, перевага використання елементів машинного зору полягає в тому, що пілоту достатньо підняти БПЛА і довести до певної зони, а потім вказати ціль, образно кажучи, квадратиком на планшеті, і далі дрон сам до неї долетить. Це, своєю чергою, означає, що захист РЕБ-куполів стане неефективним.

Ще одна перевага цієї технології полягає в тому, що дрон зможе захопити ціль, яка швидко рухається, й уразити її з більшою ймовірністю. Крім того, з розвитком систем самонаведення з машинним зором більше не будуть потрібні досвідчені пілоти БПЛА.

"Вони (оператори дронів, — ред.), звісно, залишаться, їхня майстерність стане в пригоді для знищення якихось унікальних об'єктів: антен, відеокамер, але більшість цілей зможе вразити звичайнісінький піхотинець після короткого курсу навчання. Йому достатньо вміти зарядити, злетіти, підлетіти до цілі та вказати її", — сказав Сергій "Флеш".

Крім того, машинний зір дасть змогу FPV-дронам літати на великі відстані, адже втрата зв'язку, яка завжди відбувається біля землі, тепер не страшна. Навіть якщо відеокартинка з дрона пропаде — він все одно долетить.

Своєю чергою росіяни, бачачи та розуміючи переваги безпілотників із машинним зором, уже почали їх використовувати в зоні бойових дій в Україні. Сергій Бескрестнов розповів, військові бачили на власні очі застосування таких систем росіянами на одному з південних напрямків і зафіксували три факти польоту таких дронів. Інших поки що не спостерігали, і незрозуміло, чи то це вже велика серія, чи то перші експерименти. Так чи інакше, на фронті таку систему було впізнано.

Визначити той факт, що противник використовував БПЛА із системою самонаведення виявилося досить просто: фахівці у сфері радіотехнологій перехопили зображення з російських безпілотників.

"Ми чітко побачили, як дрон летів на ціль, як оператор вказав йому цю ціль, як дрон захопив її і утримував. Тобто, це дуже страшна штука, вона радикально збільшить кількість ефективних вильотів і змінить ситуацію на фронтах. Звісно, технологія збільшить вартість дрона, думаю, приблизно вдвічі. Як ми бачимо, росіяни йдуть на такі витрати, вони їх не лякають", — пояснив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Експерт також додав, що в Україні також є команди, які перебувають практично на фінальній стадії впровадження і серійного виробництва безпілотників з машинним зором. Ба більше, з цією метою Міністерство оборони проводить хакатон, який відбудеться за кілька тижнів. Туди якраз запрошують команди, які працюють над технологіями машинного зору, щоб вони презентували свої продукти і показали, на якій вони зараз стадії.

Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали про те, що це за технологія, і чи є FPV-дрони з машинним зором в Україні. Технологія машинного зору вже була на цивільних дронах DJI під назвою Active Track, але її навряд чи інтегрують на максимально дешевий FPV-дрон. Також машинний зір існує на складніших безпілотниках. Наприклад, на польському дроні-камікадзе Warmate.

Також на початку січня стало відомо, що окупанти вже використовують на фронті FPV-дрони із самозахопленням цілі. За словами українського військового Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", ефективність модернізованих систем у рази вища, ніж у звичайних. Ці дрони неможливо придушити за допомогою "купола" РЕБ, керувати пристроєм може і пілот-початківець.