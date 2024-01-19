Військові вперше застосували лазерну зброю DragonFire: один постріл коштує 475 грн (відео)

Лазерна установка стріляє з високою точністю і може влучити в монету з відстані в один кілометр.

Нещодавно на полігоні Міністерства оборони Великої Британії вперше випробувала в справі систему лазерної енергетичної зброї DragonFire, вразивши повітряні цілі. Дальність дії системи засекречена, але вона може вразити будь-яку видиму ціль, повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії.

Енергетична зброя лазерного наведення може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла, щоб буквально прорізати ціль наскрізь, що призводить до руйнування її структури. Плюс ще й у тому, що DragonFire можна встановлювати на найрізноманітніші платформи. Лазерна установка стріляє з високою точністю, еквівалентною влучанню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані в 1 км, ідеться в повідомленні, водночас кожен постріл коштує дешево.

Репортаж про DragonFire

Протягом 10 секунд лазерна зброя споживає стільки ж енергії, скільки звичайний обігрівач споживає протягом години. Таким чином, установка може стати недорогою альтернативою наявним системам ППО. Вартість експлуатації лазера зазвичай становить менше ніж 10 фунтів стерлінгів за постріл (475 грн — ред.).

DragonFire було розроблено в Лабораторії оборонної науки і технологій (Dstl) на замовлення Міністерства оборони Великої Британії та в партнерстві з такими компаніями, як MBDA, Leonardo і QinetiQ.

"І армія, і Королівський флот розглядають можливість використання цієї технології для розширення можливостей протиповітряної оборони", — йдеться в матеріалі.

Як працює лазерна установка DragonFire

Згідно із заявою Міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппа, цей тип передового озброєння може здійснити революцію на полі бою, зменшивши залежність від дорогих боєприпасів, а також знизивши ризик супутнього збитку. Інвестиції в передові технології, на його думку, мають вирішальне значення в боротьбі з конкурентами, допомагаючи країні зберігати перевагу і забезпечувати безпеку нації.

Міністр залишився задоволений тим, що DragonFire змогла ефективно відстежувати швидко рухомі повітряні та морські цілі і вражати їх з дуже високою точністю, перебуваючи від них на великій відстані.

Лазерна установка DragonFire працює по цілях Фото: gov.uk

Міноборони нещодавно оголосило про свій намір профінансувати багатомільйонну програму з переведення лазерної технології з "лабораторії" на поле бою. Зазначимо, що Велика Британія вже вклала в проєкт DragonFire 100 млн фунтів стерлінгів (4,7 млрд грн — ред.).

Гендиректор Dstl доктор Пол Холлінсхед вважає, що ці випробування дали змогу оцінити можливості лазерної зброї на практиці та поліпшити розуміння, по яких цілях вона працює найефективніше. Зі свого боку, Шимон Фіма, директор стратегічних програм Міністерства оборони, заявив, що випробування DragonFire на Гебридських островах продемонстрували боєздатність лазерної установки, і що Міністерство оборони Великої Британії продовжить інвестувати в цю революційну технологію з тим, щоб поставити її на озброєння.

Раніше ми повідомляли про те, що з'явилася лазерна зброя для знищення роїв БПЛА. Новітня лазерна система, що встановлюється на бронемашину Wolfhound, спеціально розроблена для протидії повітряним загрозам, насамперед безпілотним літальним апаратам.