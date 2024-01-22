РФ створює "костюм-невидимку" для своїх солдатів: як зміниться ситуація на полі бою

"Костюм-невидимка" захищатиме російських військових від українських тепловізорів на фронті. Розробка важитиме приблизно 350 грамів та зможе поміститися в кишеню, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

У Росії розробляють "костюм-невидимку" для Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 21 січня.

19 січня російське видання ТАСС заявило, що компанія HiderX створює "костюм-невидимку", який маскуватиме та захищатиме російських солдатів від українських тепловізорів.

"Костюм-невидимка": що відомо

За інформацією розробника HiderX, костюм буде покритий невстановленим хімічним складом та повністю створений за російською технологією. Костюм важитиме близько 350 грамів та зможе поміститися в кишеню. Тестування "костюма-невидимки" може бути завершено до кінця січня 2024 року.

Нагадаємо, 19 січня в Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські військові падають духом через великі втрати серед живої сили та бойової техніки. Зокрема, це сприяло зменшенню ефективності бойового використання армії.

22 січня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що протягом чотирьох місяців Збройні сили Російської Федерації втратили в Авдіївці стільки військових, скільки СРСР за день років війни в Афганістані. З його слів, після війни відбувся розпад Радянського Союзу, тому така ж доля чекає на Росію.