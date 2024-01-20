Наступальні операції по всьому фронту: як воюватиме РФ у найближчому майбутньому, — ISW

За словами аналітиків, темпи наступальних операцій ЗС РФ і триваюча "криптомобілізація" дають змогу Кремлю проводити регулярні ротації на оперативному рівні.

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Російські війська проводитимуть малі та великі наступальні операції по всій лінії фронту, щоб виснажити резерви Сил оборони України. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 19 січня йдеться про те, що прессекретар командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що, хоча українські сили знищують російські танки та бронетехніку у великих кількостях, у РФ набагато більше ресурсів у резерві.

Також військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська нещодавно "перейшли в наступ" на певних ділянках фронту.

У ISW підрахували, що російські сили можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська на Харківщині найближчими тижнями.

За словами аналітиків, оборонні операції не обов'язково надають Україні більше можливостей для накопичення резервів. ЗС РФ і ЗСУ часто використовують одне й те саме озброєння і техніку для ведення як оборонних, так і наступальних операцій.

"Наступальні операції вимагали більше матеріальних засобів і живої сили, ніж оборонні операції в Україні, як і в більшості воєн, але і російські, і українські сили регулярно зазнавали значних втрат і в обороні", — зазначили аналітики.

У ISW заявили, що темпи наступальних операцій ЗС РФ і "криптомобілізація", що триває, дають змогу Кремлю проводити регулярні ротації на оперативному рівні. Однак накопичити великі резерви РФ навряд чи зможе.

"Російські війська нещодавно витратили значну кількість техніки під час невдалих наступальних операцій на сході України та наразі використовують артилерійські боєприпаси набагато швидше, ніж може зробити оборонно-промислова база Росії, що поступово мобілізується", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна з минулого року перебуває в обороні з деякими активними діями, враховуючи те, що лінія фронту тягнеться на 1000 кілометрів. Він також сказав, що оборону, яку побудувала РФ на Запорізькому напрямку, ЗСУ не можуть подолати, тому що там все зроблено серйозно, з правильними підходами.