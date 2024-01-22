Топ-9 найвитриваліших смартфонів початку 2024 року: заряду батареї вистачить на все (відео)

Сучасні смартфони мають приємний дизайн, роблять якісні фото та дозволяють грати у яскраві ігри, але усе це стає недоступним, коли розряджається акумулятор, адже гаджет перетворюється на "цеглину".

Потужна батарея є важливою частиною будь-якого мобільного пристрою, адже від неї залежить, наскільки часто користувачу доведеться бігати до розетки. Сайт Android Police назвав смартфони з найкращим часом автономної роботи станом на початок 2024 року.

OnePlus 11

Зазвичай люди мріють про цілий день автономної роботи телефона. OnePlus 11 справно працюватиме цілих два дні без підзарядки. А коли це відбувається, його можна повністю розрядитися лише за 30 хвилин, що робить його легким переможцем за найкращий час автономної роботи серед усіх телефонів на сучасному ринку.

Батарея місткістю 5000 мАг живить енергоефективний процесор Snapdragon 8 Gen 2, і навіть без увімкнення функцій подовження батареї нам вдалося легко витримати два повних дні використання. Смартфон має зарядний пристрій SuperVOOC потужністю 80 Вт або 100 Вт, залежно від ринку.

Samsung Galaxy S23+

Samsung не надто акцентує, що її флагман Galaxy S23+ окрім топових характеристик має ще й високий показник автономності. Батареї вистачає на цілий день для більшості людей, а швидкість заряджання 45 Вт швидко компенсує втрату заряду. Телефон зараз є одним із найкращих наявних варіантів, хоча його наступник S24+, який нещодавно вийшов у продаж, може бути ще витривалішим завдяки новому процесору та трохи більшій батареї. Зараз оглядачі з Android Police вже тестують автономність Galaxy S24+, але поки не можуть сказати напевне, яка ж модель краще тримає заряд.

OnePlus Nord N30 5G

Nord N30 недорогий, але має чи не найкраще співвідношення ціни та характеристик. Його пікова яскравість у 680 ніт перевищує показник найближчих конкурентів, а процесор Snapdragon 695 впорається з візуально складними іграми. Екран OLED підтримує частоту оновлення до 120 Гц. Акумулятор на 5000 мАг активне використання телефону протягом дня. Зарядний пристрій 50 Вт зробить поповнення запасу енергії швидким.

Cмартфони OnePlus Nord N30 5G Фото: OnePlus

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone дуже компактний, його невеликий, але дуже якісний екран споживає менше енергії. Заряд тримається протягом усього дня, навіть із вимкненими численними функціями економії. Доступний зарядний пристрій лише на 30 Вт, але є підтримка бездротового заряджання на 15 Вт, тож поповнення акумулятора місткістю 4300 мАг буде швидким та зручним.

Cмартфони Asus ZenPhone 10 на будь-який смак Фото: Asus

Nothing Phone 2

OLED-екран цього смартфона досягає виняткових 1600 ніт. На ньому встановлено майже чисту ОС Android, яка не обтяжує користувача зайвими маркетинговими функціями. Яскраві світлодіоди Glyph можна легко вимкнути, якщо вони не потрібні.

Протягом 24 годин майже неможливо повністю розрядити його батарею. На межі використання заряду він здатний "витягнути" й до 48 годин за помірної експлуатації. Nothing Phone 2 заряджається від 0% до 100% менш ніж за годину потужністю 45 Вт.

Motorola Edge+ (2023)

Після кількох поколінь не дуже привабливих телефонів Motorola виконала чудову роботу та гідно конкурує з такими компаніями, як Samsung та Google. Edge+ (2023) працює на потужному апаратному забезпеченні та має чудовий дисплей. Неважко розтягнути його роботу більше ніж на добу без заряджання, у деяких випадках можна отримати майже 48 годин. Motorola також додала у комплект телефона зарядний пристрійна 68 Вт.

Cмартфон Motorola Edge+ обіцяє довгий час роботи Фото: Motorola

Samsung Galaxy Fold 5

Жоден складаний пристрій не може перевершити звичайний смартфон за часом автономної роботи, але Fold 5 наблизився до цього впритул. Він пропонує надзвичайну корисність та зручність без клопоту про автономну роботу на півдня. Але це компроміс, на який доведеться погодитися за бажання отримати один із найкорисніших пристроїв сучасності. Ранні проблеми лінійки зараз майже зникли завдяки удосконаленню гнучкої петлі та екрану.

Apple iPhone 15 Pro Max

Новітній суперфлагман Apple витримує 7 годин активної роботи попри яскравий та дуже чіткий екран. Apple зазвичай оснащує свої телефони хорошими акумуляторами та добре справляється з оптимізацією програмного забезпечення, щоб мінімізувати розряд батареї. Але все ще розчаровує реальна швидкість заряджання у 27 Вт для смартфона вартістю понад 1200 доларів.

Samsung Galaxy A54 5G

Телефон витримує понад 6 годин увімкненого екрана за пікової яскравості та без будь-яких функцій подовження часу автономної роботи. На жаль, він не підтримує бездротову зарядку і може заряджатися лише мізерними 25 Вт. Тривалість повної зарядки, яка становить майже 2 години, не надто радує.

Cмартфон Samsung Galaxy A54 5G має не тільки хорошу батарею, а й чудову камеру Фото: Скриншот

У цій збірці представлені популярні смартфони топового або середнього сегмента. Якщо потрібний спеціалізовані апарати з великими акумулятором та довгим часом автономної роботи, можливо, слід звернути увагу на телефони Blackwiew, про які писав Фокус.

Представлені смартфони доступні прямо зараз, але цей рік принесе багато нових пристроїв та технологій. У грудні Фокус писав про найбільш очікувані гаджети 2024 року, які радикально змінять на краще користувацький досвід.