Близько тисячі тільки на аеродроми: скільки БПЛА потрібно Україні для атак на РФ

Якщо припустити, що щоночі бійці запускають по 10 БПЛА дальнього радіуса дії, то на місяць виходить лише 300 безпілотників за умови, що країні необхідно приблизно 1500 дронів, вважає фахівець з аеророзвідки.

Для того, щоб паралізувати систему протиповітряної оборони Росії й призупинити виробництво безпілотників, українським військовим потрібно щонайменше 200-300 дронів великої дальності на місяць. Таку думку висловив військовослужбовець і фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов в інтерв'ю проєкту "Фабрика новин", яке було опубліковано в понеділок, 22 січня.

У розмові з журналісткою експерт спочатку торкнувся теми того, скільки БПЛА необхідно для того, щоб вразити головні вузли ВПК противника. За словами Юрія Касьянова, поблизу наших кордонів з Росією розташовано близько 30 аеродромів противника. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб авіація противника на цих аеродромах була паралізована, то необхідно направляти туди від 30 БПЛА на місяць.

"Це близько тисячі БПЛА тільки на аеродроми, а є ще склади, є стаціонарні системи ППО і РЕБ, є логістичні центри. Відповідно я думаю, що близько двох тисяч дронів із радіусом дії до тисячі кілометрів нам необхідно тільки на це", — зазначив він.

Фахівець з аеророзвідки також звернув увагу на те, що у РФ для українських безпілотників є й інші цілі. Це насамперед заводи в Татарстані з виробництва ракет, літаків і дронів. Для того, щоб атакувати їх, потрібні вже трошки інші БПЛА з дальністю від тисячі кілометрів. Вони дорожчі, у них інші мотори та інша конфігурація. На місяць потрібно буде як мінімум 200-300 дронів на велику дальність, які могли б паралізувати роботу російського ВПК.

"І це дуже важливе завдання тому, що зараз на фронті активно господарюють російські БПЛА типу "Ланцет". І для того, щоб боротися з ними, потрібна не тільки хороша ППО. Нам потрібно знищувати ті заводи, на яких виробляються безпілотники", — сказав Касьянов.

Він також зробив підрахунки та пояснив, скільки загалом далекобійних дронів необхідно ЗСУ для захисту української території. Якщо припустити, що щоночі бійці запускають по 10 БПЛА дальнього радіуса дії, то на місяць виходить лише 300 безпілотників за умови, що країні потрібно в п'ять разів більше.

"Чому у нас цих БПЛА в такій кількості немає? Відповідь дуже проста: у нас немає централізованого управління галуззю, яка виробляє дрони. Коли ГУР доповідає нам, що бомбардує С. Петербург або Москву, то потрібно розуміти, що відомство Буданова саме безпосередньо замовляє собі безпілотники, як і Міноборони. При цьому немає центрального органу, який би підрахував, скільки таких безпілотників нам треба і розподілив би грамотно замовлення", — пояснив Юрій Касьянов.

Крім того, на думку експерта, всі безпілотники, які виробляються в Україні, мають бути уніфіковані. Адже ті безпілотники, які замовляє ГУР або СБУ, вони багато в чому схожі, але виробляються різними виробниками з різних комплектуючих. І, коли виробнику на місяць замовляють сто безпілотників великого радіуса дії на місяць, то прибутковість від цього замовлення маленька і купити, приміром, на неї верстати для розширення виробництва неможливо.

"Відповідно, коли немає централізованих замовлень на пів року, на рік вперед, у виробника просто немає грошей", — резюмував Юрій Касьянов.

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Нагадаємо, кількома днями раніше волонтерка Марія Берлінська пояснила, скільки дронів Україні потрібно купувати, а скільки — виробляти самостійно. Вона пояснила, що Україна має одразу дві проблеми — і виробництво дронів, і виробництво боєприпасів для них. Виробництво дронів у домашніх умовах, яке запропонував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, не забезпечить потрібної фронту кількості безпілотників.

А наприкінці грудня 2023 року співзасновник компанії DroneUA та експерт у сфері безпілотних технологій Валерій Яковенко висловив думку, що Україна може виробити навіть понад 1 млн дронів у 2024 році. За його словами, виробництво безпілотників реально збільшити вдвічі порівняно з 2023 роком, зокрема моделей із дальністю польоту понад 100 км.