"Мангал" не врятував: ЗСУ застосували FPV-дрон проти російського танка (відео)

Ліквідація техніки, за інформацією аналітиків, відбулася на території Донецької області. Автори допису стверджують, що операцію провели бійці 116 бригади.

Російський танк Т-72Б3 знищив український FPV-дрон. Подробиці повідомив у Telegram "Військовий Кур’єр".

У дописі зазначено, що ліквідація техніки відбулася на території Донецької області. На відео можна побачити, що важка бронетехніка з захисними решітками ("мангал") на башті перебуває на дорозі. Згодом український оператор прицільно завдає удару.

Знищення техніки РФ

У 14-й бригаді ЗСУ 26 грудня знищили танки РФ. Князівські воїни підійшли до завдання креативно і масштабно. Воїни волинської бригади зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку, яку російські окупанти намагалися заховати, та згодом знешкодили.

На початку ЗСУ знищили важливий вузол зв'язку росіян дронами-бомберами. Спершу аеророзвідники вразили вузол зв'язку, який російські військові розгортали на місцевості ще вдень. У темну пору доби до позначеного квадрата прилетів безпілотник-бомбер і знищив дорогу техніку окупантів, здійснивши кілька скидів боєприпасів за два заходи.

Українські воїни 23 січня за допомогою безпілотника ліквідували на Авдіївському напрямку російський танк Т-80. Важка бронетехніка висунулася прикривати штурмову групу окупантів, яка атакувала позиції Сил оборони, але був знищений українським оператором БПЛА. Для того, щоб захистити броньовану машину від атаки дронів, окупанти оснастили її "мангалом" — спеціальним навісом, що мав вберегти від ураження БПЛА найвразливішу частину танка — башту.

Нагадаємо, 22 січня ЗСУ знищили міномет "Тюльпан" та майже 400 росіян. Сили оборони також ліквідували 7 танків, 13 артсистем та 37 безпілотників.