Британські шпигуни показали секретний комп'ютер Colossus, який обдурив Гітлера (фото)

Машину використовували для дешифрування повідомлень німецької армії під час Другої світової війни, і вона передавала дані майже в режимі реального часу.

Спецслужба Великої Британії, Центр урядового зв'язку (Government Communications Headquarters, GCHQ) опублікував зображення Colossus — першого у світі цифрового електронного комп'ютера. Раніше його фото ніколи не показували, передає сайт Newatlas.

Комп'ютер Colossus ("Колос" — ред.) є першим у світі цифровим електронним комп'ютером. Він зіграв ключову роль у перемозі над Німеччиною в Другій світовій війні. Попри настільки важливе значення, усі дані про цю машину були суворо засекречені аж до 1980-х років, а протягом 20-ти років Британія й зовсім не визнавала існування цього пристрою, ідеться в статті.

"Сам факт існування Colossus змушує нас переглянути історичні факти, пов'язані з війною, а також змушує переписати історію розвитку комп'ютерів та інформатики. Багато машин тих часів, як виявилося, значно поступалися Colossus — настільки просунутим він був для свого часу. Деяка інформація про нього засекречена й донині", — пишуть журналісти.

Комп'ютер мав величезні за сьогоднішніми мірками габарити: 2 м заввишки, разом із периферійними пристроями він займав цілу кімнату. Його конструкція включала 2500 радіоламп. Відомо, що британські розробники побудували 10 машин типу "Колос", перша з яких була запущена в експлуатацію 5 лютого 1944 року, а друга — 1 червня того ж року.

За допомогою цього суперкомп'ютера зламували коди, які використовували німці. Машина давала можливість передавати союзникам важливу інформацію про переговори німецьких генералів майже в реальному часі — з незначною затримкою. У GCHQ підтвердили той факт, що за допомогою "колоса" вдалося обдурити Гітлера, адже він вважав, що сили "Дня Д" висадилися в Па-де-Кале, а не на пляжах Нормандії.

Співробітниці жіночої Королівської військово-морської служби та "Колос" Фото: Crown copyright Схема комп'ютера Colossus Фото: Crown copyright Комп'ютер Colossus займав цілу кімнату Фото: Crown copyright Висота комп'ютера Colossus сягала 2 м Фото: Crown copyright

На знімках можна побачити комп'ютер, а також співробітниць жіночої Королівської військово-морської служби. Як зазначає видання, співробітниці не знали, як саме працює машина, за якими принципами й алгоритмами. Цього не знали й технічні фахівці, яким було доручено її збирати й ремонтувати.

"Архітектором "Колоса" був Томас Флаверс — інженер Головпоштамту. Він спроєктував комп'ютер із готових компонентів телефонної станції. Є знімок із його схемами, тож можна за ними спробувати зібрати свій власний комп'ютер", — ідеться в матеріалі.

"Colossus був, мабуть, найважливішою з машин для злому кодів воєнного часу, тому що він давав змогу союзникам читати повідомлення, що передавалися головним німецьким штабам по всій Європі, — сказав Ендрю Герберт, голова опікунської ради Національного музею обчислювальної техніки. — Ця машина була попередником сучасного електронного цифрового комп'ютера, і багато хто з тих, хто використовував Colossus у Блетчлі-парку, після війни стали піонерами-розробниками британських обчислювальних систем, часто лідируючи у світі".

Повністю робоча реконструйована машина "Колос" експонується в Національному музеї обчислювальної техніки в Блетчлі-парку.

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