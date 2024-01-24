Браузер Chrome отримає власний штучний інтелект: для чого потрібен і як користуватися

Оновлений браузер допоможе користувачу писати текст, організувати вкладки та створити нову тему оформлення.

Найпопулярніший браузер Chrome стане ще більш зручним завдяки штучному інтелекту, який допоможе у роботі з текстами, вкладками та зробить дизайн вікон більш різноманітним. У своєму блозі компанія Google повідомила, що вже наступного місяця три нових функції з’являться у версії програми для платформ Mac та Windows.

Помічник з написання текстів

Для когось складання текстів може бути непростим завданням, особливо якщо потрібно висловлюватися публічно. Тож у лютому 2024 року Chrome запропонує експериментальну функцію на базі штучного інтелекту, яка допоможе впевнено писати в Інтернеті. Відгуки про ресторани, відповіді на запрошення до вечірок та інші потреби у зверненнях стануть набагато легшими.

Для початку створення тексту треба буде лише клацнути правою кнопкою миші у текстове поле на будь-якому сайті та вибрати пункт меню "Допоможи мені написати". Треба надрукувати лише кілька слів і ШІ допоможе з рештою.

ШІ-помічник зі створення текстів у Chrome Фото: Google

Розумне групування вкладок

Групування допомагає керувати багатьма вкладками, але робити це вручну іноді важко та довго. За допомогою органайзеру вкладок браузер запропонує створити групи вкладок на основі відкритих у ньому сторінок. Це буде корисним під час роботи з багатьма завданнями в Інтернеті. Достатньо лише клацнути правою кнопкою на вкладку та обрати "Упорядкувати схожі вкладки", теж саме можна зробити натисканням на стрілку спливного меню ліворуч від вкладок. Chrome запропонує можливі назви та смайли для новостворених груп, щоб їх можна було швидше знайти серед інших.

Групування вкладок з ШІ у Chrome Фото: Google

Власна тема оформлення Chrome за допомогою ШІ

Торік Google запропонував генеративні шпалери на основі текстового опису для своїх смартфонів Pixel 8 та інших пристроїв з операційною системою Android 14. ту ж саму модель буде застосовано для персоналізації зовнішності Chrome. Користувач зможе швидко створити унікальну тему оформлення на основі об’єкта, настрою, візуального стилю та кольору за вибором без складних маніпуляцій. Для початку треба буде перейти на бічну панель налаштування Chrome, обрати пункти "Змінити тему" та "Створити за допомогою ШІ". Наприклад, як тему можна обрати "полярне сяйво у стилі аніме та у безтурботному настрої". Для кращого надхнення Chrome запропонує попередньо створені зразки візуальних образів.

https://twitter.com/rowancheung/status/1750037363856695506

Нові функції Chrome вже доступні у тестовій збірці M121 на території США. Їх можна знайти у меню "Налаштування" з трьома крапками, у пункті "Експериментальні можливості ШІ". Наразі функції є ранніми публічними експериментами, тож вони поки недоступні для корпоративних та навчальних облікових записів.

Штучний інтелект може не тільки допомогти в Інтернеті, але й докорінно змінити навколишнє життя. Фокус поділився прогнозом щодо його застосування у майбутньому.