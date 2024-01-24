Укріплення не рятують: термобаричні дрони-камікадзе ефективно розносять позиції РФ (відео)

Боєприпаси термобаричного типу не зносять стіни та броню, але всередині закритих приміщень та техніки не залишають росіянам шансів на виживання. Якщо десь є шпарина, у яку може влетіти дрон – це гарантована загибель.

З термобаричним боєприпасом звичайний легкий FPV-дрон стає потужною зброєю для руйнування укріплень та завдає суттєво більшої шкоди живій силі у закритих приміщеннях. Про застосування українцями термобаричних дронів розповідає Forbes.

Семюель Бендетт, експерт з російських безпілотників, зазначив, що російські воєнні Telegram-канали почали непокоїтися про нове озброєння українських безпілотників. Ще б пак – вони здатні "виносити" бліндажі разом з їхнім "населенням" за дві хвилі.

Росіяни бідкаються через термобаричні дрони

Українські військові теж викладають відео, на яких демонструють удари безпілотників з новими термобаричними боєголовками.

Термобаричний боєприпас – що це таке?

Переважна більшість снарядів загального призначення є вибуховою та уламковою зброєю. Зазвичай більша частина їхньої ваги – метал та спеціальні дрібні фрагменти, а не вибухівка. Шрапнель зазвичай завдає набагато більшої шкоди на ширшій території, ніж вибух. Але термобаричні боєприпаси – це як раз про вибух.

Замість твердої вибухівки такі снаряди розсіюють хмару рідини та запалюють її, утворюючи вибух. Вони вивільняють більше енергії на одиницю об’єму, ніж це можуть зробити звичайні вибухові речовини. Заряд створює вибухову хвилю з нижчим піковим надлишковим тиском, але більшої тривалості, яка однаково добре руйнує приміщення з середини та легені людини. Термобарична бомба навряд чи зашкодить людині за сотні метрів, але саме у приміщенні вона у всіх розуміннях розкривається на повну.

Росіяни давно використовують низку "вогнеметів", таких як реактивні системи залпового вогню ТОС-1 "Буратино" та ТОС-1А "Солнцепек", яка стріляє термобаричними ракетами по опорних пунктах противника. Ця потужна російська термобарична зброя сумно відома величезними та неточними руйнуванням, яке вона завдає містам України. Але вони мають відносно малий радіус ураження та надзвичайно вразливі для тих самих FPV-дронів.

Малий формфактор додає точності

Легкі термобаричні заряди, котрі дрони підносять аж до самої цілі, є набагато більш точними з цієї причини. Для цього українці використовують ручні термобаричні гранати РГТ27-С2.

Українські ручні термобаричні гранати РГТ-27С та РГТ-27С2

Вибухова вогняна сфера, яку утворює ця граната, не залишає шансів броньованій техніці – вона повністю вигоряє всередині. Це найкращий боєприпас, який можна закинути у люк чи вікно.

Український безпілотник з термобаричними гранатами РГТ-27С2, знищує покинуті російські БМП

Якщо отвору немає – його можна зробити. Одне з відео демонструє таку атаку у два кроки: перший FPV пробиває отвір у даху будівлі, а наступний влітає через нього всередину і творить там локальний апокаліпсис за допомогою термобаричної боєголовки. Американські морські піхотинці теж використовували подібну тактику з термобаричними ракетними установками SMAW-NE у битві за Фаллуджу (Ірак) у 2004 році. Різниця в тому, що FPV мають радіус дії у кілька кілометрів та точніше уражають.

Який це має вигляд?

Якщо вибухи FPV-дронів зазвичай видно лише за клубом диму, який вони створюють, термобаричні боєприпаси можуть спричиняти помітний підйом, коли дахи та стіни зміщуються.

Будівля, уражена термобаричним FPV-дроном Фото: Скриншот

В одному з випадків FPV-камікадзе навіть пережив детонацію власного корисного вантажу. Ціллю був російський тактичний радар, який працював через щілину в даху зруйнованого будинку. На відео показано, як дрон пролітає крізь щілину та вибухає, а відео продовжується після вибуху – отже, дрон продовжує працювати. Кадри іншого безпілотника показують, що вибух зніс більшу частину даху, що залишився.

Для росіян термобаричні БПЛА теж відносно нова зброя. У грудні Фокус писав, що вони почали застосовувати дрони зі снарядом ТБГ-7В.