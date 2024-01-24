Смартфон Minimal: фізична клавіатура, екран на електронних чорнилах, 4 дні без заряджання

Компанія Minimal пропонує телефон, який не шкодить очам та працює без заряджання у рази довше, ніж багато інших.

Смартфон Minimal може стати альтернативою для тих, кому набридли яскраві дисплеї, відсутність клавіатури та безліч розваг у сучасних телефонах. Про незвичну модель повідомив сайт TechSpot.

Смартфон простий та ефективний як засіб зв'язку. Він має повну фізичну клавіатуру QWERTY та дисплей E-Ink, який, за словами компанії, зменшує навантаження на очі та сприяє здоровому сну. Зовні він дуже нагадує телефони BlackBerry, які були суперпопулярними у США і зникли в еру iPhone та Android. У рекламному ролику компанія називає сучасних людей в’язнями смартфонів.

Рекламний ролик Minimal

Пристрій оснащений акумулятором місткістю 4000 мАг, який може працювати до чотирьох днів без розетки. Завдяки швидкому заряджанню запас енергії можна поновити пристрій лише за годину або отримати 80% заряду за 30 хвилин. Він працює під керуванням власної операційної системи, але незрозуміло, базується вона на Android чи іншій платформі.

Крім кількох рендерів, трейлера та цільової сторінки з можливістю приєднатися до списку очікування, деталей про апарат практично нема. Також майже нічого не відомо й про бренд Minimal. Останній факт дещо спантеличує: у цих джерелах згадується не менше п’яти різних варіантів назви бренду – Minimal, Mnml, Miniimal, Minml та Miniml. Сайт TechSpot вважає, що тут може бути якийсь маркетинговий хід, мовна особливість або недбалість, але потенційному клієнту компанії не завадить обережність. Коментатори відзначають, що проєкт схожий на спробу фішингового збирання даних.

Це далеко не перша спроба створити мінімалістичний смартфон. Але з огляду на таку потребу варто розглянути поширену альтернативу у вигляді звичайного кнопкового телефона. Вони все ще популярні, існує багато моделей різних виробників. Також можна просто вимкнути різні функції на звичайному смартфоні – це теж додасть йому автономності.

Фокус писав, що американська компанія розігрує 10 000 доларів серед тих, хто зважиться місяць не користуватися смартфоном. Виробник ісландських йогуртів Siggi's Dairy розігрує й інші призи, включно зі своєю їстівною продукцією. Взяти участь у розіграші можна до 31 січня, але для цього треба бути громадянином США.