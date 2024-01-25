Україна здійснила кібератаки на оборонні підприємства РФ: ISW проаналізував дії хакерів

Українські хакери знищили базу даних, яка містила два петабайти (два мільйони гігабайтів) інформації, потенційна вартість яких може перевищувати десять мільйонів доларів, розповіли аналітики.

Українські хакери здійснили кібератаку на російську розвідувально-комунікаційну інфраструктуру, в результаті чого було знищено базу даних, яка обробляла супутникові дані та створювала продукти для понад 50 державних установ РФ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 24 січня.

"Українські хакери здійснили успішну кібератаку на далекосхідну філію НДЦ космічної гідрометеорології "Планета", зокрема на базу даних, сервери та суперкомп’ютери центру", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, під час хакерської атаки було знищено базу даних, яка отримувала та обробляла супутникові дані та створювала продукти для понад 50 державних установ Росії — Міністерство оборони, Генеральним штабом, Міністерство внутрішніх справ. Крім цього, база містила два петабайти (два мільйони гігабайтів) даних, потенційна вартість яких може перевищувати десять мільйонів доларів.

Також атака хакерів призвела до непрацездатності суперкомп’ютерів центру та неможливості їх повного відновлення. Також з ладу були виведені сервери та фізична інфраструктура центру. В результаті десятки стратегічних оборонних підприємств Росії залишилися без "критично важливої ​​інформації".

Також за інформацією ГУР МОУ від 23 січня, невідомі "кібердобровольці" атакували російський інтернет-провайдер "Акадо-телеком", що обслуговує Адміністрацію президента РФ, Федеральну службу безпеки (ФСБ), Федеральну службу охорони, органи управління Московської області, російський державний банк "Сбербанк". Атака спричинила масштабний збій в Інтернеті 21 і 22 січня.

Нагадаємо, 24 січня у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України повідомили, що українські хакери з групи "BO Team" здійснили кібератаку на далекосхідну філію НДЦ космічної гідрометеорології "Планета". Було знищено базу даних, у результаті це завдасть шкоди військовим РФ.

9 січня стало відомо, що хакери з угруповання Blackjack зламали московський інтернет-провайдер М9ком та знесли його сервери. Зокрема, було видалено 20 терабайтів даних.