Усі гаджети світу подорожчають: вартість передових чипів підскочить утричі

За оцінками деяких аналітиків, TSMC може зажадати до 20 тис. доларів за кремнієву пластину, оброблену з використанням технології N3. Такі чипи, наприклад, закуповує Apple.

Напівпровідникова промисловість перейшла від кількості до якості, що призведе до значного подорожчання комонентів. Аналітики відзначають економічне зростання в даній сфері, яке відбувається не через збільшення обсягів виробництва, а через продаж більш дорогих продуктів, передає Тoms hardware.

Попит на чипи зростає, незважаючи на те, що середня ціна 300-мм кремнієвих пластин (одна 300-мм пластина уміщає 160 квадратних чипів — ред.) TSMC зросла до 6611 доларів США в четвертому кварталі 2023 року, збільшившись на 22% за один рік. Як зазначив аналітик Ден Ністедт, це пов'язано зі збільшенням із розвитком технологічного процесу N3 (3-нм класу). Стейсі Расгон із компанії Bernstein Research вважає, що більша частина зростання напівпровідникової промисловості зараз відбувається завдяки підвищенню цін, а не збільшенню кількості процесорів, які поставляють.

Пост аналітика Дена Ністедта

"Найбільший виробник процесорів TSMC (Тайвань) відвантажив 2,9 млн пластин діаметром 300 мм у четвертому кварталі 2023 року, а за той самий період 2022 року відвантаження становило 3,702 млн. Трохи нижче за 3 млн фабрика поставила в 4-му кварталі 2020 року — тоді спостерігалося лише невелике зниження доходів", — уточнює ЗМІ.

Чистий виторг TSMC за четвертий квартал 2023 року склав 19,62 млрд доларів США, що на 1,5% менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року (19,93 млрд доларів), незважаючи на значне падіння поставок пластин на 20%.

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Як зауважив Ністедт, середня ціна обробленої 300-мм пластини TSMC досягла 6611 доларів у четвертому кварталі 2023 року, а в тому ж періоді роком раніше вона коштувала 5384 долари. Це пов'язано зі збільшенням поставок пластин на базі N3 таким великим клієнтам, як Apple.

"За оцінками деяких аналітиків, TSMC може зажадати до 20 тисяч доларів за пластину, оброблену з використанням технології N3, і хоча цей показник може бути неточним, оскільки котирування TSMC залежать від багатьох чинників, за фактом TSMC просить за чіпи, виготовлені за 3-нм техпроцесом, більше грошей, ніж за пристрої, створені на базі технологічних процесів N4/N5 або N6/N7", — резюмували журналісти.

Варто зазначити, що частка доходів від чипів, які використовуються в смартфонах, ноутбуках, ПК, ігрових консолях та інших пристроях виявилися майже однаковими, на частку кожного припадало 43%, що відрізняється від показників TSMC за попередні роки, коли домінували компоненти для смартфонів. Виручка від автомобільних чипів склала 5%, а також від чипів інтернету речей — 5%.

Ще одна цікава подробиця полягає в тому, що Apple, яка, ймовірно, є основним покупцем N3 від TSMC, використовує 3-нм процесори як для своїх смартфонів iPhone 15 Pro, так і для нових ноутбуків MacBook Pro. Це трохи відрізняється від її звичайної тактики: спочатку впровадити передову в телефони, а через деякий час — у комп'ютерах. Очевидно, це хороша новина для TSMC, оскільки вона зможе продавати Apple більше пластин.

Раніше ми повідомляли про те, що війна чипів США і Китаю вийшла перемістилася із Землі в космос. Китайці заявили про початок випробувань передових 16-мн і 28-нм чипів в умовах космосу, тоді як НАСА досі користується процесорами 30-річної давності.