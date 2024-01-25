"FPV-салют для окупантів": армія України отримає 5000 потужних ударних дронів (фото)

У зону бойових дій відправлять БПЛА, здатні працювати не тільки при світлі дня, а й уночі завдяки тепловізорам.

Для українських військових замовили понад 5000 ударних FPV-безпілотників, які допоможуть знищувати окупантів. Подробиці написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в четвер, 25 січня.

За словами очільника профільного міністерства, незабаром Силам оборони передадуть 2020 денних дронів-камікадзе, які оснастять боєприпасами вітчизняного виробництва, вагою до 4 кілограмів. Пізніше виробники поставлять українському війську ще 3 тисячі FPV-дронів, які оснащені тепловізійними камерами та здатні вражати противника навіть уночі. Їх також озброять "українськими подарунками" у вигляді боєприпасів і відправлять на найгарячіші ділянки фронту.

"FPV-салют для окупантів — передаємо дрони Силам оборони. Пам'ятаєте збір "Операція Єдність 2: Новорічний салют"? 2020 денних FPV-дронів уже в Україні", — поділився Михайло Федоров.

Він також опублікував фотографії дронів, які отримають українські воїни на передовій.

Потрібні воїнам БПЛА оснастять боєприпасами українського виробництва Фото: Telegram / Михайло Федоров Українські військові отримають понад 2 тисячі денних дронів Фото: Telegram / Михайло Федоров

"Дякую кожному. Підсилюємо військових технологіями, працюємо над інноваціями та розвитком ринку українських безпілотників", — підписав світлини Михайло Федоров.

Нагадаємо, у січні Чехія передала ЗСУ наземні дрони Trail-Blazer. Вісім наземних колісних платформ, кожна з яких везе вантаж, вагою 230 кг, отримали бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ.

А наприкінці жовтня 2023 року ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.