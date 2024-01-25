Ставлять ПТРК на квадрокоптери: росіяни хваляться важкими дронами "Перун-Ф" (фото, відео)

Апарат може стріляти ракетами, перебуваючи в повітрі, але навряд чи влучить хоч по якійсь цілі, адже не має системи наведення.

Російські інженери випробовують літальні апарати, озброєні протитанковими ракетними комплексами "Фагот". Відповідний відеозапис опублікував український блогер Андрій Тарасенко у своєму Telegram-каналі в середу, 24 січня.

На кадрах видно квадрокоптер під назвою "Перун-Ф", оснащений протитанковим ракетним комплексом 9К111 "Фагот". Під час випробувань він злітав, приземлявся і вів вогонь зі своєї зброї двома способами — з землі та в повітрі. Судячи з кадрів, останній спосіб виявився неефективним через нестійкість платформи.

На стоп-кадрах видно, що на протитанковій ракеті встановлено допоміжне обладнання, вмонтоване в інтегрований блок управління. Це може свідчити про реалізацію дистанційного керування. Однак на кадрах не видно жодних нових приладів наведення, крім стандартних оптичних, призначених для ручного управління.

Безпілотник, оснащений протитанковим ракетним комплексом 9К111 "Фагот", злітає, сідає і веде вогонь із нього Безпілотник, оснащений протитанковим ракетним комплексом 9К111 "Фагот", злітає, сідає і веде вогонь із нього

"На перший погляд, ідея приваблива, але толку від неї навряд чи буде. У встановленого ПТРК немає приводів наведення, а безпосередньо самим дроном точного попадання навряд чи вдасться досягти", — прокоментував блогер опубліковане відео.

Як пише "Мілітарний", це не перший випадок, коли росіяни випробовують старий радянський ПТРК. Це звичайне явище, пов'язане з відсутністю в російських збройних силах сучасних аналогів третього покоління і нестачею в Росії свого озброєння. Одним із головних недоліків старих протитанкових систем була необхідність ручного наведення ракет у польоті. Щоб розв'язувати цю проблему, російські військові кустарним способом встановили комплекти дистанційного керування. Так, раніше росіяни таким чином модернізували систему "Корнет", оснастивши її пультом дистанційного керування з вбудованими елементами управління і тепловізором, зображення з якого може виводитися на віддалений монітор.

Зазначимо, що одночасно з відео "модернізації" російського безпілотника з'явилися відеокадри, на яких українці показали роботу унікального "дрона-самурая". Воїни запустили коптер, до рами якого прикріпили меч. Крім цього дрон-камікадзе оснастили корисним навантаженням. Попри свою незвичну конфігурацію, безпілотний літальний апарат, керований оператором, виконав кілька маневрів у небі та благополучно приземлився.

А в жовтні 2022 року ми писали про те, що українські інженери встановили мінікулемет на дрон. За задумом безпілотник мав боротися з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".