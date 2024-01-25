Відповідь на "шахеди": путівник по БПЛА України великої дальності (інфографіка)

Відомий OSInt-ер H.I. Sutton склав невелику класифікацію публічно відомих українських дронів-камікадзе. Серед них є й реактивні моделі.

Під час війни Україна активно розробляє та вдосконалює власні моделі дронів-камікадзе. Короткий опис публічно відомих моделей українських дронів склав OSInt-ер H.I. Sutton.

Використання Росією безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії, в основному іранських "шахедів", проти України добре задокументовано. Коректно вони називаються безпілотними літальними апаратами односторонньої дії (OWA-UAV), неофіційно — дронами-камікадзе. Зазвичай їх використовують у масованих атаках разом зі значно дорожчими крилатими ракетами. Хоча "шахеди" самі собою є справжньою наступальною зброєю, їхнє головне призначення під час атак — розтягувати українську ППО, щоб надати більший шанс ракетам.

Парк українських дронів-камікадзе Фото: HI Sutton

Україна усе частіше використовує цей тип безпілотників. Українські OWA-UAV також здатні до масованих атак, але наразі їх використання переважно інше. БПЛА атакують на дуже великих відстанях стратегічні цілі в глибині Росії. Таки об’єкти як нафтосховища, аеродроми, заводи важливі для боєздатності російських військ, атаки на них сповільнюють дії на фронті. Також атаки сприяють усвідомлення російським населенням того факту, що йде війна. Російська ППО також розтягується — атаки спонукають розміщувати її вглибині країни, далі від лінії фронту.

Публічно відомо про кілька типів українських безпілотників-камікадзе, які здатні завдавати потужних ударів на далеких відстанях. Назви деяких моделей невідомі, але оприлюднені свідоцтва їхнього існування.

Mugin-5

На початку вторгнення Україна використовувала доступні комерційні дрони, такі як Mugin-5 (він же Skyeye 5000) китайського виробництва. Зокрема, вони були залучені в серпні 2022 року для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Інші екземпляри уражали критичну інфраструктуру. Згодом їх замінили українські розробки.

Український дрон Mugin-5 Pro вдарив по російському нафтопереробному заводу

UJ-22 Airborne

Ukrjet UJ-22 Airborne — це одномоторний безпілотник, який може нести внутрішню боєголовку або кілька бомб, що скидаються з повітря. Вантажність до 20 кг. Він має традиційне компонування легкого літака з тракторним гвинтом (тобто спереду) й простими прямими крилами та нерухомою ходовою частиною. Маючи довжину приблизно 3,7 метра (12 футів) і розмах крил 4,2 метра (14 футів), це один із найбільших OWA-БПЛА, які відомі на озброєнні. Радіус дії повідомляється як 800 км (500 миль).

UJ-22 Airborne і "Злива" — безпілотники компанії "Укрджет"

UJ-25 Skyline

Skyline став озброєною версією безпілотника Ukrajet UJ-23 Topaz. Це реактивний БПЛА із загалом непомітними лініями та характерними стрілоподібними крилами. Про нього небагато деталей, принаймні один демонстрували росіяни.

БПЛА UJ-25 Skyline

UJ-26 Beaver

Один із найвідоміших БПЛА, "Бобер" має характерне компонування вутки з гладким фюзеляжем і перевернутим хвостом. Модель була представлена у 2023 році та, як повідомляється, надійшла в масове виробництво. Її запас ходу становить близько 1000 км, а корисне навантаження — до 20 кг. Ці безпілотники атакували Москву й інші цілі.

Огляд UJ-26 Beaver

AQ-400 Scythe

"Коса" — це волонтерський проєкт, який надійшов у серійне виробництво. Він має картонний фюзеляж і тандемні крила з чіткими торцевими пластинами в передній частині. Запас ходу трохи менший, ніж у деяких інших моделей, — 750 км, водночас дрон здатний нести більше корисне навантаження — 32 кг. Повідомляється, що навантаження можна збільшити приблизно до 70 кг за рахунок відповідного зменшення дальності враження.

Український "Шахед" — AQ 400 Scythe

Невідомі моделі

У Росії повідомлялося про кілька безпілотників, деякі з них продемонстрували на фото й відео. Нещодавно з’явилася невелика реактивна конструкція з характерним трикутним хвостом. Технічні характеристики та статус виробництва наразі невідомі.

Неназваний український реактивний БПЛА Фото: HI Sutton

9 грудня 2023 року в Росії знайшли щонайменше два безпілотники нового типу. Вони мають дуже просте компонування з простим трубчастим фюзеляжем. Поверхні хвостової частини, як вертикальні, так і горизонтальні, однакові, що свідчить про те, що вони призначені для дешевого виробництва та простоти складання. Боєголовка була прив'язана під носом відразу за поршневим двигуном. Імовірно, ця нова модель була оптимізована для дешевого складання.

Український дрон-камікадзе легкої збірки

Вдосконалення можливостей українських ударних безпілотників дозволяє розширити їх використання. Нещодавно Фокус писав про атаку БПЛА на Санкт-Петербург і політ дрона над резиденцією Путіна на Валдаї.