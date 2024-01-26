Топ кращих роботів від Білла Гейтса: де і коли вони замінять людей (відео)

Колишній очільник Microsoft оцінив ймовірність втрати робочих місць через розвиток машин та розповідає про цікаві стартапи, які вже створюють незвичайних роботів.

Білл Гейтс, колишній голова Microsoft, поділився власними роздумами про робототехніку та назвав найцікавіші, на його думку, стартапи у цій галузі. Свої думки Гейтс оприлюднив у власному блозі.

Бізнесмен, інвестор та благодійник пов'язує розвиток робототехніки з прогресом у галузі штучного інтелекту. Прогрес у цій сфері за останній рік призвів до появи комп’ютерних програм, які можуть створювати, обчислювати, обробляти, розуміти, вирішувати, розпізнавати шаблони та продовжувати навчання у спосіб, схожий на людський.

Але роботам все ще важко виконувати завдання, які вимагають спритності, мобільності та пізнання, які більшість із нас сприймає як належне. Якщо розробити потрібну технологію, використання роботів зможе стати майже безмежним: роботи можуть допомагати під час стихійних лих, пандемій та інших випадків, коли дії людей ускладнені. На фермах їх можна буде використовувати замість токсичних хімічних гербіцидів для ручного видалення бур’янів. Вони зможуть довго працювати, переміщуючи важкі предмети. Достатньо якісна роботизована кінцівка може стати неоціненною як протез.

Гейтс розуміє занепокоєння щодо роботів, які забирають роботу людей. На його думку, уряди та приватний сектор повинні допомогти людям пройти цей етап. Але враховуючи нинішню нестачу робочої сили та небезпечний або невигідний характер певних професій, він вважає, що роботи замінять людей у справах, які люди не хочуть робити. Це додасть у життя безпеки, продуктивності та навіть зробить людей менш самотніми.

"Ось чому я у захваті від компаній по всій країні та в усьому світі, які є передовими у робототехнічних технологіях, які працюють, щоб розпочати революцію в робототехніці".

Далі Білл Гейтс перерахував робототехнічні стартапи, які викликали в нього захоплення.

Agility Robotics

Компанія з Орегону створює Digit — "першого орієнтованого на людину багатоцільового робота, створеного для логістичної роботи". Він приблизно такого ж розміру, як людина, призначений для роботи з людьми у тих самих умовах, але здатний перевозити набагато важчі вантажі та простягати свої "руки", щоб дістатися до полиць, для яких зазвичай потрібні драбини.

Digit:орієнтований на людину робот Agility Robotics

Tevel

Для фермерів у деяких багатих країнах близько 40% витрат можуть бути пов’язані з працею — робітники проводять цілі дні на гарячому сонці та зупиняються вночі. Але зважаючи на брак робочої сили в сільському господарстві, фермерам часто доводиться викидати не зібраний вчасно врожай. Ось чому компанія Tevel з Тель-Авіву, створила летючих автономних роботів, які можуть цілодобово сканувати крони дерев та збирати стиглі яблука та інші фрукти, одночасно збираючи вичерпні дані про врожай у режимі реального часу.

Партнерство Unifrutti і Tevel на збиранні врожаю в Чилі

Apptronik

Що корисніше: кілька роботів, кожен з яких може виконувати одне завдання знову і знову, чи один робот, який може виконувати кілька завдань і навчитися робити ще більше? Для Apptronik, стартапу з Остіна, який виник із лабораторії робототехніки Техаського університету, орієнтованої на людину, відповідь очевидна. Вони створюють гуманоїдних біпедальних роботів загального призначення, яких можна запрограмувати на виконання багатьох завдань — від перенесення вантажів до допомоги у домашніх справах. Роботи Apollo здатні завантажувати програми від сторонніх розробників для зміни та покращення їхніх функцій.

Робот Apollo від Apptronik

RoMeLa

Створити робота, який зможе переміщатися по кам’янистій та нестабільній місцевості зберігаючи рівновагу – непросте завдання. Але лабораторія робототехніки та механізмів RoMeLa працює над покращенням мобільності роботів. Вони створили ARTEMIS, можливо, найшвидшого "бігаючого" робота у світі, якого важко дестабілізувати. ARTEMIS брав участь у міжнародному футбольному змаганні RoboCup 2023, яке відбулося у Франції в липні.

ARTEMIS: Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved

Field AI

Деяким роботам не просто потрібні чудові "тіла"; їм також потрібні великі мізки. Це те, що намагається створити Field AI — робототехнічна компанія, яка базується в Південній Каліфорнії та не створює роботів. Замість того, щоб зосереджуватися на апаратному забезпеченні, Field AI розробляє програмне забезпечення ШІ для роботів інших компаній, яке дозволяє їм сприймати навколишнє середовище, орієнтуватися без GPS (на землі, у воді чи в повітрі) і навіть спілкуватися.

Автономний робот ходить будівельним майданчиком у Сан-Дієго — Field AI

Але навіть корисні роботи іноді стають дуже небезпечними. Фокус розповів, як у Південній Кореї робот вбив робочого, коли переплутав його з коробкою.