Росія готується випускати "вкрадені" у США безпілотники С-70 "Охотник" уже у 2024 році

"Охотник" має стати малопомітним носієм ракет "повітря-повітря" і "повітря-земля". Ймовірно, росіяни вже тестують його у Астраханській області.

Новосибірський авіаційний завод, дочірнє підприємство компанії "Сухой", готується до початку серійного виробництва важкого БПЛА "Охотник" у другій половині 2024 року. Про це повідомив сайт Defense Mirror.

Компанія "Сухой" розробляє перший російський важкий ударний безпілотник С-70 "Охотник" з 2011 року. Перший експериментальний прототип піднявся в небо 3 серпня 2019 року, за ним слідувала наступна модель з плоским реактивним соплом. призначена для зменшення радіолокаційної помітності, яка вийшла з Новосибірського авіаційного заводу в грудні 2021 року.

Серійне виробництво буде зосереджено на важкому розвідувально-ударному БПЛА під назвою С-70 "Охотник-Б". Кілька прототипів зараз знаходяться на завершальній стадії комплексних випробувань, з особливим акцентом на оптимізації програмного забезпечення системи управління озброєнням. Очікується, що серійні моделі матимуть сопло з вузьким перерізом, що має на меті досягти 2-2,5-кратного зменшення інфрачервоної сигнатури та незначного зменшення ефективної відбивної поверхні в задній півсфері БПЛА.

Нещодавно дослідники опублікували супутниковий знімок аеродрому "Ахтубинск" Астраханської області Росії, де можна помітити об'єкт, дуже схожий на важкий безпілотник "Охотник". Цілком ймовірно, що дрон тестують перед стартом повномасштабного виробництва.

Безпілотник С-70 "Охотник" Фото: скриншот

Усі машини С-70 планується оснастити терміналами для обміну тактичною інформацією та телекодовою інформацією по захищених каналах радіозв’язку типу KDL-I (0,96 – 1,25 ГГц). Ця технологія призначена для забезпечення роботи БПЛА під керуванням екіпажів Су-30СМ2 і Су-57. Радіус дії каналу зв’язку, за прогнозами, становитиме від 350 до 450 км, що дозволить цим екіпажам багатоцільових винищувачів розгортати С-70 як "безпілотних ведучих" без необхідності входу пілотованих машин у зону зенітної протиповітряної установки противника.

С-70 "Охотник" з довжиною фюзеляжу 14 метрів і розмахом крил 19 метрів, порівнянним з МіГ-29, має злітну масу до 25 тонн, у тому числі бойове навантаження до 3 тонн.

Хоча склад 3-тонного бойового вантажу залишається невідомим, початкові дослідження проєкт передбачали широкий спектр керованої авіаційної зброї, від зенітних ракет до крилатих ракет тактичної авіації. Літак має внутрішні відсіки для озброєння, подібні до винищувача Су-57, що дозволяє використовувати озброєння за межами видимості, включаючи ракети "повітря-повітря" Р-77М і ракети "повітря-земля" Х-59МК2, здатні ухилення від радіолокаційного виявлення. Однак наприкінці 2020 року Росія повідомила про плани використовувати "Охотник" для розміщення некерованих авіаційних бомб.

Але БПЛА С-70 "Охотник" — не така вже й російська розробка. Раніше Фокус писав, що він скопійований з вкраденої в США моделі RQ-170.