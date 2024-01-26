Ще один удар по чипах: у США намагаються посилити санкції проти Китаю, боячись крадіжки даних

Республіканці звинувачують біотехнологічні компанії КНР у зборі генетичних даних американців, роботі на НВАК і в шпигунстві.

У США розробили законопроєкт, що забороняє китайським біотехнологічним фірмам брати участь у федеральних контрактах, звинувативши їх у співпраці з військовими відомствами. Про це пише видання SCMP.

У документі згадано такі китайські інститути, як Третій військово-медичний університет та Ключова лабораторія високих технологій у сфері медицини, Пекінський інститут геноміки, компанії WuXi Apptec та WuXi Biologics як "шпигунські інструменти" Комуністичної партії Китаю.

Запропонований республіканцем Майком Галлахером законопроект забороняє китайським біотехнологічним компаніям вести справи з урядом США через передбачувану співучасть у проектах військових відомств. Документ, вважає ЗМІ, розширить чинні санкції Білого дому в таких секторах, як високі технології, напівпровідники та виробництво бавовни. Галлахер пише, що біотехнологічні компанії КНР неодноразово співпрацювали з Народно-визвольною армією (НВАК).

Галлахер вважає, що такі компанії, як BGI, отримують і передають генетичні дані американців представникам НВАК.

"Настав час зупинити потік доларів платників податків США до біотехнологічних компаній супротивників, таких як BGI, що мають зв'язки з НВАК, і заборонити платникам податків купувати біотехнологічне обладнання у супротивників, що полегшує передачу генетичних даних жителів США супротивникові", — ідеться в законопроєкті.

Якщо законопроєкт ухвалять, це може означати новий виток ескалації технологічної війни Вашингтона і Пекіна. Біотехнологічна індустрія КНР практично не постраждала від американських санкцій, однак ситуація може кардинально змінитися.

Видання зазначає, що на тлі таких новин, індекс біотехнологій Hang Seng, що відстежує діяльність 50-ти найбільших компаній у галузі біотехнологій, фармацевтики, медицини та виробництва медобладнання, впав на 5,4%, що стало найбільшим падінням з 4 грудня 2023 року. Тільки за минулий тиждень він впав на 1,6%. Акції WuXi Biologics впали на 18% — до 24,5 гонконгських доларів (3,1 доларів США), що стало найбільшим падінням з 4 грудня і призвело до зниження ринкової вартості акцій на 23,2 млрд гонконгських доларів (3 млрд доларів США). Акції WuXi Apptec, яка нещодавно стала членом Hang Seng Index, впали на 16% — до 64,6 гонконгських доларів (8,2 доларів США).

"Це всього лише пропозиція антикитайського законодавця, і ймовірність того, що вона стане законом, вкрай низька, і це займе кілька років", — заявив гендиректор WuXi Biologics Кріс Чен.

Раніше ми писали про те, що імпорт чипів у КНР знизився на 15%. Причиною аналітики вважають не тільки санкції США, а й дефляцію — процес, коли валюта зростає в ціні і попит падає. Китайські компанії сподіваються в майбутньому купити більше чипів.