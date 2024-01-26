Швидкість до 200 км/год: у РФ створили незвичайний БПЛА "Ловкий", чим він зашкодить ЗСУ

Безпілотник вертикального зльоту має кілька цікавих рис. Він невидимий для радарів завдяки свому корпусу, злітає вертикально, але витрачає на 70% менше енергії, ніж коптер.

У Росії створили дрон-конвертоплан "Ловкий", здатний, за словами інженерів, літати у 2,5 раза швидше і довше за усі коптери, що застосовуються у російсько-українській війні. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на компанію-розробника "Хардберрі-РусФактор".

БПЛА "Ловкий" злітає як звичайний квадрокоптер, а коли розігнався у повітрі, летить за законами аеродинаміки наче літак. Дальність польоту та зв’язку безпілотника — до 50 кілометрів, висота польоту — до п'яти кілометрів, тривалість польоту — 1,5 години. Для запуску безпілотника не потрібно катапульта, завдяки чому обслуговувати його може лише один оператор. За даними компанії, дрон призначений для розвідки та коригування вогню.

"Можна сказати, що сьогодні на вітчизняному ринку дронів немає машин, аналогічних нашій, — він зроблений за принципом конвертоплана і здатний розвивати швидкість до 160, а якщо треба, то й до 200 кілометрів на годину", — каже представник "Хардберрі-РусФактор".

Виробник каже, що безпілотники вертикального зльоту і посадки не можна назвати конвертопланами у "класичному" розумінні цього терміну. Представлені сьогодні на ринку дрони вертикального зльоту та посадки робляться таким чином: у них по чотири гвинти на "штангах", корпус та прироблені крила для вертикального зльоту, хоча по суті залишаються звичайними квадрокоптерами, швидкість яких досягає максимум 85 км/год. При цьому БПЛА "Ловкий" летить на крилі і витрачає на 70% менше енергії, ніж будь-який квадрокоптер, через що може перебувати в повітрі у 2,5 раза довше.

Дрон вже був застосований і вдосконалений. Була доопрацьована гвинтова група, збільшено вантажність апарату, корпус виконали з карбону, через що літальний апарат нібито не бачать засоби ППО. Серійне виробництво поки не запустили, і невідомо, чи почнеться воно взагалі, наразі виробник шукає інвесторів.

Це не перший непомітний безпілотник, котрий є в окупантів. На цьому тижні Фокус писав про тихий, "нічний" дрон СОМ-5.