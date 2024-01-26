Підводні дрони зроблять ще небезпечнішими за допомогою ШІ: що придумали розробники

Підводні безпілотники стануть автономнішими, "інтелектуальнішими" і зможуть працювати у спільноті для перемоги над противником.

Дослідники з Лабораторії Чарльза Старка Дрейпера (Draper Lab) мають намір впровадити нову технологію для підвищення автономності підводних дронів, передає видання Мilitary aerospace.

"Особливу увагу вчені приділяють автоматизованому виявленню і розпізнаванню цілей, обробці сигналів, інтеграції алгоритмів машинного навчання і можливостям спільної роботи декількох пристроїв", — пише ЗМІ.

У січні 2024 року представники Управління військово-морських досліджень в Арлінгтоні, штат Вірджинія (США), оголосили про укладення контракту з Draper Lab на суму 23,7 млн доларів. Протягом п'яти років інженери повинні будуть розробити і забезпечити підтримку інноваційного прототипу безпілотного підводного апарату, розробленого в рамках програми Full Spectrum Undersea Warfare (концепція програми Full Spectrum Undersea Warfare має 2 основних напрямки: розробка інтелектуальних автономних систем; застосування цих систем під час місій спільно з пілотованими платформами і без них, — ред.).

Експерти з Draper Lab також розроблять спеціалізовану технологію для поліпшення автономії дрона. Відомо, що вони використовують метод системного проєктування, щоб інтегрувати модель штучного інтелекту (ШІ) в систему пристрою, що відповідає за автоматичне виявлення і розпізнавання цілей, автономну поведінку, роботу цифрових сигнальних процесорів (такий процесор спеціально призначений для обробки оцифрованих сигналів у режимі реального часу, — ред.). Команда впровадить передові методи машинного навчання і систему управління кількома дронами для забезпечення так званої "спільної автономії".

Цей проєкт вкрай важливий для ВМС США і Корпусу морської піхоти. Draper Lab виконуватиме роботу над ним у Кембриджі, штат Массачусетс, і має завершити її до січня 2029 року.

Раніше ми повідомляли про те, що в США протестували підводний дрон Remus. Запуск пристрою було здійснено в рамках операції Yellow Moray, що має на меті перевірку безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання і розвідувальних місій.