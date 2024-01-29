Французький мільярдер Ксав'є Ньєль купує мобільного оператора Lifecell за $500 млн

Про купівлю Lifecell було оголошено ще 29 грудня. Проте NJJ Capital мала врегулювати відносини з АМКУ. Також на деякі активи оператора у жовтні був накладений арешт.

Інвестиційна компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ньєля погодилася заплатити 500 млн доларів за оператора Lifecell та інші підрозділи Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Телекомунікаційна компанія Ньєля вже працює в сусідній Польщі. Великий обсяг трафіку в роумінгу між країнами означає, що угода має сенс, сказав Ніель на зустрічі з французькими журналістами. Мыльярдер зауважив, що ціна була невеликою у порівнянні з прибутком мережі Lifecell.

Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ньєль сказав, що угода ще очікує перевірки регуляторів, включаючи зелене світло від українського антимонопольного відомства. На тлі новини акції Turkcell виросли на 1,7%, повернувши попередні втрати.

У грудні 2023 року турецька платформа публічного розкриття інформації KAP поінформувала, що телекомунікаційна компанія Turkcell продає Lifecell, мережу колцентрів ТОВ "Глобал Білгі" та оператора веж мобільного звʼязку ТОВ "Укртауер" французькій NJJ Capital.

Як писав Forbes, продаж українських компаній відбувся через кілька місяців після зміни голови Turkcell – її очолив Алі Таха Коч. 7 жовтня СБУ наклала арешт на корпоративні права підсанкційним росіянам Фрідману, Авену та Косогову – серед них 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл". Цікаво, що до того мала місце "описка", яка призводила до арешту значно більшої частки "Лайфселл" та "Київстар", яка була виправлена 13 жовтня Шевченківським районним судом Києва у власній ухвалі.

Того ж дня, 29 грудня, заявка на купівлю надійшла в АМКУ. Комітет повернув NJJ Capital заявку на придбання часток у ТОВ "Лайфселл" та ТОВ "Укртауер" через невідповідність документів. У комітеті стверджували, що надані матеріали не містили вичерпної інформації, потрібної для розгляду.

За даними Forbes, АМКУ вже отримав повторну заявку від компанії DVL Telecom з групи NJJ щодо придбання ТОВ "Лайфселл".

Ксавʼє Ньєль – засновник і мажоритарний акціонер третього мобільного оператора Франції Iliad (бренд Free). Також він володіє Monaco Telecom, швейцарським оператором Salt Mobile та ірландським телекомом Eir, крім того, є співвласником газети Le Monde.

Під час хакерської атаки на "Київстар" інші українські оператори теж відчули її наслідки. Фокус повідомляв про збої у Lifecell через перевантаження мережі.