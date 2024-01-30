Чипи Samsung більше не популярні: названо нових фаворитів ринку процесорів

Продажі Samsung впали на 38% минулого року. Тепер лідером серед виробників чипів стала компанія Intel, але й у неї не все гладко.

Аналітики з Counterpoint Research проаналізували роботу виробників напівпровідників за 2023 рік. Згідно зі звітом, південнокорейська компанія Samsung втратила місце лідера і поступилася ним американській Intel.

Минулого року Samsung заробила 43,4 млрд доларів США від продажу процесорів. Цей показник менший на рекордні 38%, порівняно з 2022 роком, коли виручка становила 70,2 млрд доларів. А ось Intel вдалося заробити 50,5 млрд доларів, хоча аналітики також зафіксували падіння прибутку, проте не настільки значне, як у Samsung, — на 16%.

Третє місце рейтингу посіла NVIDIA, заробивши 30,3 млрд доларів. Показники цього виробника значно кращі, оскільки падіння прибутковості не було, а навпаки, експерти вказують на зростання у 86%.

Що стосується інших великих гравців на ринку напівпровідників, то Qualcomm опинився на четвертій позиції із заробітком у 30,2 млрд доларів і невеликим падінням, оскільки минулого року показник дорівнював 36,3 млрд доларів.

Компанія Broadcom — на п'ятому місці. Її доходи обчислюються 30 млрд доларів із приростом у 13%.

SK Hynix шоста в списку з втратою в 33% і заробітком 23,6 млрд доларів (35 млрд доларів компанія заробила у 2022 році). AMD теж опинилася на шостій позиції з 22,6 млрд доларів і падінням у 4% порівняно з 2022 роком, коли вдалося заробити 23,6 млрд доларів.

Список замикає Texas Instruments з виручкою 17,5 млрд доларів проти 20 млрд доларів у 2022 році.

Аналітики вважають, що компанія Samsung знову зможе стати лідером ринку в 2024-му, якщо попит на процесори пам'яті триматиметься на високому рівні.

Раніше ми писали про те, що США і ЄС потрібен план, якщо Китай наповнить ринок дешевими чіпами. Продукція США і ЄС не зможе конкурувати з китайськими напівпровідниками в ціні, а це означає, що західні компанії втратять прибуток.