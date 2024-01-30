Яскравий проєктор BenQ X300G 4К замінить 120-дюймовий телевізор на стіні, але є каверза

Короткий фокус дозволяє зручно розміщувати проєктор у невеликому приміщенні і отримувати якісне зображення, от тільки ціна змушує замислитися.

Компанія BenQ створила проєктор X300G, який цілком може замінити 120-дюймовий телевізор завдяки роздільній здатності 4K, яскравості 2000 ніт та контрастності 600 000:1. Бренд представив новинку на власному сайті.

На відміну від багатьох аналогів, BenQ X300G компактний і важить лише 3 кг, максимальний розмір майже квадратного пристрою – 21,2 см. Його легко переносити з місця на місце для більш зручного сеансу, але слід врахувати, що пристрій не має вбудованої батареї та потребує підключення до електричної мережі.

Проєктор BenQ X300G Фото: BenQ

Короткофокусний проєктор розрахований на невеликі відстані, а отже зберігає світловий потік і якість зображення. BenQ X300G якісно відтворює зображення з діагоналлю до 120 дюймів, при цьому його розташування від екрана становить до 1,83 м. Світловий промінь формує зображення зі співвідношенням сторін від 0,69:1 до 0,83:1. Кращу якість допомагають здобути функції автофокусування та моторизованого оптичного масштабування.

Пристрій охоплює 84% колірної гами DCI-P3 та 95% діапазону Rec.709. Він підтримує зображення HDR та технологію SSI Dynamic Black для більш точної передачі кольору та динамічного контрасту.

Проєктор може автоматично ідентифікувати входи Xbox, PlayStation або Switch та вмикати режими для різних типів ігор. Затримка вхідного сигналу лише 4,16 мс при 1080p/240 Гц або 16,7 мс при 4K/60 Гц забезпечує комфортний відгук в іграх.

Проєктор BenQ X300G для 4K

Підключення пристроїв здійснюється через два порти HDMI (зі зворотним поверненням аудіо), а також USB Type-A та Type-C (з функцією DisplayPort). Система підтримує бездротові з’єднання Bluetooth 5.0 та Wi-Fi 6. Пристрій працює під керуванням Android TV та має авторизацію для найякіснішого перегляду Netflix.

У BenQ X300G є вбудовані канали через пару 8-ватних динаміків разом із запатентованим пасивним випромінювачем із технологією CinematicSound від BenQ – спеціальну мікросхему DSP і підтримку просторового аудіо для покращеного занурення у гру. Ігровий проєктор X300G вже доступний за 1799 доларів США.

Ціна досить відчутна, враховуючи, що на ринку є більш доступні альтернативи. Раніше Фокус писав про недорогий лазерний проєктор XGIMI.