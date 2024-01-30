Смертоносний промінь: якою має бути ідеальна лазерна зброя проти дронів

Головна проблема лазерів полягає в погодних умовах, і якщо її вирішать, то такі системи швидко замінять звичні системи ППО, вважають експерти.

Порівняно з сучасними ракетами, потужні лазерні установки, як-от британська DragonFire, мають низку стратегічних переваг під час боротьби з безпілотниками. Такого висновку дійшли аналітики видання The Conversation, проаналізувавши переваги такої зброї.

Переваги лазерної зброї перед ракетами

Збити дрони-камікадзе, особливо якщо їх багато і вони досить дрібні, не так уже й просто. Зазвичай військові застосовують для цього снаряди вартістю до 1 млн фунтів стерлінгів кожен (47 млн грн — ред.). Мало того, що кожен пуск обходиться надто дорого, такі ракети здатні завдати значної побічної шкоди, якщо не влучать у ціль — вони все одно впадуть і вибухнуть.

Однак не обов'язково влаштовувати вибух, щоб деактивувати дрон, адже втручання в роботу його систем управління та навігації цілком достатньо. Саме так і працює лазерна зброя (ЛЗ), що використовує особливий вид електромагнітного випромінювання. Досить потужний лазер може перешкодити роботі будь-якого електронного пристрою, спричинивши збій системи і, як наслідок, падіння.

Варто зазначити, що в експлуатації ЛО обходиться набагато дешевше. Наприклад, робота британської системи DragonFire протягом 10 секунд коштує стільки ж, скільки енергоспоживання обігрівача протягом години.

Лазерна система DragonFire

Плюс лазерів ще й у тому, що побічних ушкоджень вони не викликають зовсім. Навіть якщо лазер не досягне мети, він стрілятиме вхолосту в небо і в кінцевому підсумку буде поглинений і розсіяний в атмосфері. Крім того, лазерні промені покривають невелику площу — лише кілька міліметрів — тож жодного цивільного об'єкта в небі, а вже тим більше на землі, він не зачепить.

Ще на користь ЛО говорить можливість стріляти гранично швидко. Спрямований і потужний промінь світла, яким і є лазер, переміщається зі швидкістю світла. Щойно його випущено, у природі немає нічого, що могло б його наздогнати і нейтралізувати.

Проблеми впровадження та використання лазерної зброї

Для виведення з ладу дрона необхідний лазерний промінь значної інтенсивності. Однак, якщо він занадто потужний, то є ризик взаємодії з повітрям в атмосфері, що спричинить поглинання або розсіювання променя. Розробникам необхідно знайти ідеальний баланс параметрів променя, щоб гарантувати його поширення на великі відстані без втрати потужності. Лазерний промінь також чутливий до атмосферних умов. Наявність туману, дощу або хмар може істотно вплинути на продуктивність системи.

Через зростаючу загрозу, яку становлять дрони і гіперзвукові ракети, Міністерство оборони Великої Британії прискорює розробку лазерної технології з метою її розгортання на військових кораблях у найближчі 5-10 років.

Але перш ніж лазерну зброю впроваджувати, належить вирішити низку технічних і наукових питань. Наприклад, збереження стабільного наведення лазера на рухомій платформі (на крейсері в неспокійній воді) — непросте завдання. Коливання морських хвиль негативно вплинуть на точність пострілів, проте ризик супутнього збитку не зросте.

Також необхідно буде знизити чутливість лазерної системи до погодних умов. Краплі води і протяги можуть розсіювати або поглинати лазер, зменшуючи його продуктивність. Під час підготовки променя до пострілу необхідно точно враховувати змінні погодні умови. Хоча це і здійсненне завдання, воно технічно складне. Ще необхідно також розробити структуровану програму навчання, щоб солдати могли ефективно керувати такою високотехнологічною системою.

Проте випробування ЛО демонструють його життєздатність і ефективність. Можливо, воно зробить революцію в сучасній війні в найближчі роки.

Раніше ми писали про те, що британські військові протестували лазерну зброю DragonFire. Лазерна установка стріляла з високою точністю і навіть змогла влучити в монету з відстані в один кілометр.