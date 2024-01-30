"Незабаром повернуться до 2G": у Раді пояснили, навіщо в Росії блокують LTE під час війни

Голова профільного комітету Олександр Федієнко вважає, що росіяни так бояться українських БПЛА, що скоро сидітимуть без мобільного зв'язку не тільки вночі, але й вдень.

У Росії вже кілька діб вимикають стільниковий зв'язок 4G, ймовірно, щоб боротися з атаками українських безпілотників. Таке припущення у своєму Telegram-каналі висловив Олександр Федієнко, голова підкомітету Верховної Ради з цифрової інфраструктури.

На його думку, відключення мобільного з'вязку у РФ може бути пов'язаний з обмеженням навігації. Безпілотники можуть використовувати системи інерційні, GPS, або A-GPS, остання, стверджує нардеп, якраз базується на технології 4G. Олександр Федієнко також вважає, що відключення – лише перший "дзвіночок", за яким можуть йти більш суттєві обмеження, до яких поступово привчатимуть російське населення.

"Поки блокування відбувається суто вночі, росіяни вже скаржаться, але я так розумію, що вночі вони блокують, щоб унеможливити атакам наших БПЛА. Сподіваюсь вже незабаром почнуть і вдень блокувати, а далі й до 2G повернуться. Мавпи є мавпами."

У західних областях Росії відбуваються дивні нічні вимкнення зв'язку LTE. Офіційно їх пояснюють технічними роботами, для яких, втім, такі вимкнення не потрібні. Неофіційні джерела російського видання "Коммерсантъ" кажуть про урядові роботи з протидронової боротьби.

Влада Псковської, Ленінградської та Новгородської областей Росії оголосила, що до 30 січня в регіонах ночами буде відключений зв'язок 4G. Офіційно йдеться про "проведенням технічних робіт із перенастроювання радіочастотного спектра передавального обладнання". Але неофіційні джерела пояснюють, що роботи проходять за розпорядженням Мінцифри для потреб силових відомств, зокрема доналаштування антидронових систем. Оператори відзначають скарги громадян на проблеми зі зв'язком, а експерти говорять про ризики збоїв у обробці платежів та системи відеоспостереження.

Офіційні особи Псковської області повідомили, що з 25 по 30 січня з 23:00 до 6:00 в регіонах не працюватиме мобільний інтернет 4G (LTE). У Воронезькій області кажуть, що подібні роботи йдуть і там – вони сплановані на федеральному рівні.

На офіційному рівні йдеться про "реформінг частот", але місцеві експерти кажуть, що у такому разі жоден з операторів не вимикав би усю мережу одразу – ці роботи проводяться окремими дільницями.

Джерела у трьох найбільших операторах країни повідомляють, що насправді відключень вимагає влада, а з боку операторів потреби у них нема. Натомість йдеться про "доналаштування обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони". Відключення саме цих конкретних областей пов’язують з поїздками президента Росії, який прибув до Петербурга 26 січня.

Це перший коментар від офіційної особи України щодо масових відключень LTE у російських регіонах. Раніше Фокус писав про версії щодо причин блокування 4G у Росії.