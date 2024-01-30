У Китаї придумали, як приховати бойову техніку від радарів: допоможе метаматеріал-невидимка

Хамелеон, скляна жаба і бородатий дракон надихнули дослідників на створення ідеального камуфляжу для будь-якої місцевості.

Дослідники з університетів Цзілінь і Ціньхуа (Китай) об'єднали риси трьох тварин — хамелеона, скляної жаби і бородатого дракона, — щоб створити матеріал, який допоможе приховати будь-який предмет, немов шапка-невидимка, передає SCMP.

Вчені заявили про розробку експериментальної версії матеріалу, який складно виявити в мікрохвильовому світлі, видимому світлі та інфрачервоному спектрі. Вони використовували "біонічний" підхід до проблеми камуфляжів, яка полягає в їх недостатній універсальності. Іншими словами, камуфляж буде змінюватися, як хамелеон, залежно від місцевості.

В основі технології лежить метаматеріал — синтетичний матеріал з унікальною здатністю маніпулювати електромагнітними хвилями, які застосовуються, наприклад, у стелс-технологіях. Завдяки точному контролю структури поверхні, такі метаматеріали можуть певним чином відбивати електромагнітні хвилі, роблячи об'єкти невидимими для радарів. Але вони здатні забезпечити маскування тільки в певних умовах. А ось метаматеріал, створений китайськими вченими, може адаптуватися до різних спектральних умов і ландшафтів, зберігаючи водночас свою стійкість до виявлення у видимому і в інфрачервоному світлі.

Новий метаматеріал отримав назву "химера" — так називали міфічну істоту, яка складалася з трьох різних тварин, — тому що він містить у собі зміни кольору, як у хамелеона, прозорість, як у скляної жаби і здатність бородатого дракона регулювати власну температуру. "Химера" може підлаштуватися під п'ять різних ландшафтів у всьому діапазоні частот — від зелені полів до синяви морів. А щоб домогтися оптичної прозорості, як у прозорої жаби, дослідники помістили "Химеру" між шарами ПЕТ-пластику і кварцового скла.

Однак не обійшлося і без труднощів. Річ у тім, що метаматеріал виділяв тепло, оскільки він потребує електроживлення, а де електрика, там і теплові сигнатури, які легко визначаються інфрачервоними детекторами. Щоб вирішити цю проблему, вчені звернулися до австралійського бородатого дракона. Ці рептилії регулюють температуру свого тіла, змінюючи колір спини: від світло-жовтого, коли їм потрібно охолонути, до темно-коричневого, який допомагає їм зігрітися. Використовуючи конструкцію з механічним приводом, розробникам вдалося звести до мінімуму температурні перепади "Химери" всього до 3,1 градуса за Цельсієм, що робить її виявлення практично неможливим.

Дослідники заявили, що потенційне застосування цієї технології величезне: від військового використання до охорони дикої природи. "Химера" може забезпечити значні стратегічні переваги, даючи змогу об'єктам або персоналу плавно зливатися з різноманітним середовищем і ухилятися від виявлення радарами, інфрачервоними датчиками та оптичними пристроями. Ця технологія також може допомогти в неінвазивному спостереженні за тваринами в їхньому природному середовищі існування. За словами дослідників, зводячи до мінімуму вплив людини на поведінку диких тварин і навколишнє середовище.

Раніше ми писали, що рої дронів зі ШІ стануть суперзброєю Пентагону проти Китаю і Росії. З огляду на досвід війни в Україні, в Міноборони США поспішають зробити безпілотники абсолютно автономними, щоб не боятися засобів РЕБ.