Від Фінляндії та Чорного моря: Естонія звинувачує Росію у спробах глушити GPS

Для радіоелектронної боротьби російські загарбники можуть використовувати низку можливостей, включно з придушенням функціональних особливостей ракет та дронів в Україні.

Росія здійснювала заходи щодо придушення GPS у Європі. Про це повідомив Мартін Херем, командувач Силами оборони Естонії, інформує Bloomberg.

Він наголосив на тому, що саме Кремль стоїть за порушенням сигналів глобальної системи позиціювання, коли у Балтійському регіоні з минулого року посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особлива тенденція була зареєстрована цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось є причиною цього і ми думаємо, що це Росія", – сказав Херем.

Москва, можливо, з його слів, проводить військові ігри, оскільки вважає, що є ризики є майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. Росія має досвід придушення сигналів GPS у Північній Європі. Для радіоелектронної боротьби російські загарбники можуть використовувати низку можливостей для радіоелектронної боротьби, включно з придушенням функціональних особливостей ракет та дронів в Україні.

"Я думаю, вони навчаються та тестують", – наголосив він.

Кремль також активізував діяльність зі створення перешкод у Санкт-Петербурзі та Москві, щоб запобігти потенційним атакам БПЛА з України. Естонський командувач заявив, що відповідні перешкоди можуть здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні у польській авіації попередили пілотів стосовно збоїв, а офіційні особи Фінляндії та Швеції раніше цього місяця заявили, що вони розслідують це питання.

РЕБ РФ та вплив на Балтиці

У ISW 19 січня повідомили, що РФ почала гібридну війну в Польщі та Балтійському регіоні. РЕБ блокували сигнал GPS.

Міністерство оборони Росії раніше підтверджувало, що його підрозділи радіоелектронної боротьби в Калінінграді російському анклаві на Балтійському морі між Польщею та Литвою, проводили навчання щодо порушення радіо- та супутникових сигналів.

Нагадаємо, 29 січня у Foreign Affairs оцінили результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році. На думку аналітиків, навіть у армії США могло б не вистачити сил здолати оборонні позиції військ РФ в Україні.