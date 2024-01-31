Знайдена уразливість російських FPV-дронів з машинним зором: коли їх можна легко збити

Машинний зір надає російським дронам багато переваг, але й ця технологія не ідеальна, бо змушує БПЛА зависати у повітрі.

Російські FPV-дрони з машинним зором ігнорують засоби радіоелектронної боротьби і є дуже небезпечними для українських бійців. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів у своєму Telegram-каналі про уразливе місце цих безпілотників, яке дозволяє збивати їх кулями.

Дрони з машинним зором здатні фіксуватися навіть на рухомій цілі візуально і потім переслідувати її. Через це вони не "бояться" окопних засобів РЕБ – безпілотник "бачить" ціль та прораховує до неї шлях без зовнішнього зв’язку чи навігації.

Але ціль ще треба захопити: для цього пілот підводить дрон до цілі досить близько. Після того він дає команду на фіксацію і безпілотник на кілька секунд зависає. Саме тоді FPV-дрон найбільш уразливий. Навіть якщо не встигнути у ці секунди, його швидкість після початку переслідування буде меншою, ніж коли ним керував оператор. За досвідом бійців, у цей час FPV-дрон доволі легко підстрелити зі стрілецької зброї.

Використання FPV-дронів з машинним зором дає їхнім операторам одразу кілька відчутних переваг. Для керування ним не потрібно бути досвідченим пілотом: на відміну від звичайного пілотування, у цьому випадку не потрібні місяці навчань. Лише базові знання дозволяють підняти БПЛА у повітря, підвести до цілі та позначити її – далі машина робить все сама.

Автоматичне відстеження ціли та невразливість до РЕБ дозволяють таким дронам краще уражати об’єкти, що рухаються. Зростає й відстань їхнього застосування – після наведення не треба непокоїтися через поганий зв’язок. До того ж вартість подібних дронів невелика: на 300-500 доларів вища за звичайні.

Всупереч поширеним думкам, FPV-дрони з машинним зором не мають штучного інтелекту. Вони просто розпізнають набір пікселів у кадрі та тримаються нього за допомогою алгоритму.

Таке розпізнавання цілей використовують й російські "Ланцети", про це свідчать рештки збитих БПЛА. Для обчислень використовується блок NVIDIA Jetson, який присутній всередині від моменту створення безпілотників.

Росіяни завдають клопоту ЗСУ системами з машинним зором, але й Україна намагається не відставати. В інтерв'ю Фокусу військовий фахівець з РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що чипи для FPV-дронів з машинним зором вже є в України.