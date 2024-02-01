Модернізатори дронів з ТРО нарікають на виробників: "Все з України — неналежної якості"

Основна проблема модернізації дронів на фронті — відсутність належних запчастин. Також бійці практично усе роблять власним коштом.

У 128 бригаді ТРО четверо військовослужбовців створили майстерню з модернізації дронів. У ній модернізують "мавіки" та створюють власні моделі. Про це повідомляє "Суспільне Дніпро" у своєму сюжеті.

Бійці роблять дрони самотужки, більшою частиною власним коштом. Деякі потреби перекривають зборами та допомогою знайомих. Електроніку та необхідні частини більшістю купляють китайські — на жаль, в Україні вони не досі не виготовляються або неналежної якості.

Гліб, 128 бригада ТРО Фото: Суспільне

"Майже всі деталі, сама електроніка — це Китай, але програмування та налаштування, це вже наші хлопці навчилися з цим працювати. Деякі деталі доштамповуються, деякі деталі виготовляють волонтери. У нас був збір на літак і збір на два дрони, а інше — за власні кошти хлопців, — каже військовослужбовець Гліб, який народився і до 4 років проживав у Росії. — Наразі в Україні нема підприємств такого масштабу, які б нам допомогли. Ми не виготовляємо ні двигуни, ні камеру, ні електроніку. Ті зразки контролерів й іншого, що робить Україна – трохи не відповідають потребам".

Ціллю роботи бійців є більша надійність дронів у різних погодних та бойових умовах, більша вантажність, кращий бойовий результат та у підсумку — збереження життя бійців.

Максим, 128 бригада ТРО Фото: Суспільне

"У мене був задум… Коли ми літаємо і втрачаємо дрони (за одну зміну можна втратити усі, які є на позиції). Я собі поставив завдання зробити власний дрон, розвідник, корегувальник – який може й не повністю замінить мавік, але буде більш надійним. Він більший, ніж мавік і він повинен довше висіти, але точно я не знаю характеристик, бо ще не запускав", — каже військовий Максим, який вклав у інструменти до майстерні понад 100 тис. грн власних коштів.

Імпровізована лабораторія переробляє FPV-дрони на бомбардувальники, покращують камери та інші вузли. Дрони модернізують та виготовляють у невеликій кількості, але навчають нових пілотів роботі з ними.

Сюжет про лабораторію дронів

"Цей дрон прийшов до модернізації, це бомбер, але він не може добре виконувати свою роботу. Тому що ці бомбери обладнані аналоговими камерами, в них дуже погано видно. Бомбер може прилетіти та не знайти ворога там, де бачить цифрова камера. По друге, бійці викривають свої позиції повертаючись цим дроном. Тому що усі можуть дивитися, це як телеканал — будь-хто може увімкнути телевізор і дивитися, куди летить цей дрон… Усе це та інші деталі буде замінено, це дозволить йому краще працювати в повітрі, краще зависати, краще виконувати свою роботу, нести більші навантаження", — додає Гліб

Бійці кажуть, що росіяни теж вправно вчаться тактикою роботи з БПЛА. Запорукою успіху у змаганнях з ними майстри-військовослужбовці бачать у постійній модернізації, без якої "буде горе".

Якщо бійці говорять про якість, то військові експерти нарікають на відірваність виробників від фронту. Про це розповідають Олександр Карпюк (Serg Marco) та Сергій Бескрестнов (Флеш).