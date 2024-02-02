70 тисяч проданих дронів відкликають через вибухи батарей: гроші обіцяють повернути

Користувачі мають повернути дрони для селфі Pixy без батарей. І тоді вони зможуть отримати 185 доларів США.

Американська компанія Snap відкликає 71 000 дронів моделі Pixy через несправність літій-іонних батареї, які створюють небезпеку загоряння, передає The Verge.

Дрони Pixy, які ще називають "літаючою селфі-камерою" були випущені на ринок 4 місяці тому. За цей час вдалося реалізувати 71 000 пристроїв (дрони + знімні батареї до них — ред.), але тепер компанія відкликає кожен дрон, тому що акумулятори ризикують вибухнути і загорітися.

Можна було б запропонувати користувачам батареї на заміну, оскільки у Pixy вони знімні, але, мабуть, замінити їх просто нічим, або ж Snap подібних акумуляторів уже не виробляє, тому відкликають пристрої цілком. Причиною відкликання стали повідомлення про "здуття" батареї, загоряння та отримання "легкої травми" внаслідок вибуху.

Snap і Комісія з безпеки споживчих товарів США заявили, що користувачам слід "негайно припинити використання літаючої камери Pixy, вийняти батарею і не ставити її на зарядку". Компанія гарантувала повне повернення коштів за весь дрон. Тобто, кожен отримає по 185 доларів США.

Чек пред'являти не потрібно — достатньо подати заявку на повернення коштів, навіть якщо ви отримали пристрій у подарунок. Щоб отримати гроші, користувачам доведеться повернути дрон цілком, за винятком батарей. А ось знайти безпечний спосіб утилізації батарейок людям доведеться самостійно.

Зростаюча популярність пристроїв з літій-іонними батареями продовжує створювати ризик виникнення небезпечних пожеж. Представник Snap повідомив Forbes, що перегрів акумуляторів було зафіксовано лише в кількох випадках, але компанія вирішила відкликати всі дрони з міркувань безпеки. Однак літій-іонні батареї, що використовуються для живлення більших пристроїв, таких як скутери, електронні велосипеди та мопеди, стали серйозною проблемою в таких містах, як Нью-Йорк і Лондон. За словами комісара Управління пожежної охорони Нью-Йорка Лори Кавана, літій-іонні батареї стали причиною майже 500 пожеж у Нью-Йорку за останні 3 роки. У цих пожежах загинули 24 людини.

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