На світлофори можна не дивитись: смарт-шапка підкаже, коли переходити дорогу

Спеціальний додаток приймає та декодує зображення, що надсилаються "розумною" шапкою, і користувач отримує відповідні інструкції через смартфон.

Вчені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) створили носимо "розумний" пристрій, який реагує на світло і колір. А все завдяки матеріалам, які охолоджуються і стискуються аналогічно алюмосилікатному склу, що використовується в екранах смартфонів, передає New scientist.

Взятий за основу матеріал, до речі, використовується при виготовленні оптоволоконного кабелю, тому смарт-шапку, зроблену за його допомогою, можна легко запустити в комерційне виробництво. Вчені помістили напівпровідниковий дріт із кремнію в розплавлене скло при температурі близько 1000°C і розтягнули його, доки не утворилися тонкі нитки. Потім вони протруїли скло плавиковою кислотою і замість нього нанесли полімерне покриття, що дозволило зробити гнучкішими нитки. Волокна їм удалося розтягнути на 10 км.

Шапка та светр з "розумної" тканини Фото: Zhixun Wang

З отриманих ниток зробили тканину за допомогою стандартних ткацьких верстатів, з додаванням звичайної бавовни. За словами вчених, бавовна необхідна для того, щоб головний убір було зручно носити, тому що "оптоволоконні" нитки жорсткі як волосінь.

Отриманий пристрій у вигляді шапки зміг обмінюватися даними через матеріал, наприклад, він визначив, коли світлофор змінює колір і передало інформацію про це додаток для смартфона. Додаток прийняв і декодував зображення, надіслані шапкою.

У ході випробувань, що тривали понад 6 місяців, смарт-одяг (шапку, светр, ремінець для годинника) неодноразово носили, прали та сушили — волокна все це витримували та продовжували проводити електрику.

Однак у технології є і проблема: зв'язок між гнучким матеріалом та жорсткими друкованими платами, на яких закріплені комп'ютерні чіпи та інші компоненти, може обірватися через кілька місяців, внаслідок чого інтелектуальні функції "розумної" шапки переставали працювати. Проте вчені обіцяють це питання вирішити.

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