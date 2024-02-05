"Вперше в історії": український бойовий робот, керований з повітря, знищив позиції росіян

Загін "Кара небесна" запускає наземні дрони з турелями, які розстрілюють окупантів, доки оператори знаходяться у безпеці. Знайти та уразити ціль допомагають повітряні безпілотники.

Замість "м’ясних" штурмів позицій росіян, українські військові роблять штурми роботизовані. Про операцію, яка не має прикладів у світі, Андрій Отченаш, Командир екіпажу дронів "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України розповів "24 каналу".

У той час, як повітряний безпілотник здійснював розвідку та керування, наземний дрон встановленою туреллю розтрощив позицію російських окупантів та знищив особовий склад. Турель – це рухома установка для кріплення гармати чи кулемета. Механізм забезпечує горизонтальний чи вертикальний рух зброї, та секторний або круговий обстріл.

"Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БпАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з туреллю під час знищення особового складу Росії. Такого в історії військової справи ніколи не було – це надзвичайно кльово", – поділився Андрій Отченаш.

Військовий відзначив надзвичайну ефективність роботів: нема потреби у розвідниках, які б коригували вогонь, і власне, піхота, яка б здійснювала штурмові дії. При цьому лише два безпілотні апарати роблять цю роботу надзвичайно якісно, а їхні пілоти перебувають на великій безпечній відстані.

Як припускає "24 канал", мова йде про операцію, яку у січні показали бійці 5 окремої штурмової Київської бригади. Вони опублікували відео схожого бою у районі Бахмута. Тоді, ймовірно, йшлося про дрон з бойовою туреллю "ШаБля" українського виробництва, застосування якої нещодавно дозволило Міноборони. Модуль призначений як для стаціонарного застосування, так і для встановлення на рухомі платформи.

Турель "ШаБля" є дистанційно керованою та оснащена пультом управління для ведення бою на відстані. Турель розроблена для застосування разом з кулеметом Калашникова 7,62 мм. Військові батальйону "Вовки Да Вінчі" встановили її на безпілотну платформу "Рись". Турель та безпілотні платформи є недорогими за собівартістю, а процес виробництва дуже простий. Збереженні роботами під час штурмів життя бійців роблять таку техніку набагато біль цінною.