Клешні Black Recon ловлять дрони з авто прямо на ходу: як система допоможе ЗСУ (відео)

Система під час руху запускає та приймає безпілотники Black Hornet, які вже використовують Сили оборони. Вона здатна швидко підлаштовуватися під рух БПЛА.

Нова автономна платформа Black Recon виробництва Teledyne FLIR відстежує надмалі безпілотні гелікоптери Black Hornet та хапає їх, щойно вони з’являться у межі досяжності. Як повідомляє сайт Teledyne FLIR, технологія дозволить військовим запускати безпілотники з автомобілів та приймати їх назад.

Війна в Україні дає зрозуміти, що безпілотники відіграватимуть величезну роль у будь-якому сучасному збройному конфлікті, забезпечуючи миттєве спостереження та розвідку наступного покоління, а також безпосереднє летальне втручання. Однією з концепцій, над якими працює компанія Teledyne FLIR, є система Black Recon, яка розміщується у задній частині військового транспортного засобу та може автономно запускати та повертати до трьох малих безпілотних гелікоптерів без необхідності зупинятися в небезпечній зоні, виходити з машини та здійснювати маніпуляції з БПЛА.

Дрони, оснащені камерами та інфрачервоними зображеннями, зможуть літати попереду транспортного засобу чи колони та надсилати попередження про непрохідну місцевість, міни, бойових дій противника та саморобні вибухові пристрої тощо. Коли вони повернуться, щоб зарядити свої батареї, система Black Recon спіймає їх у повітрі та помістить назад у захищений пусковий контейнер. Це робиться за допомогою рухомої підставки, встановленої на шість роботизованих рук, яка відстежує положення та орієнтацію дрона поблизу та миттєво рухається відповідно до нього. Як тільки він підійде досить близько, механізм утримання підіймається вгору та безпечно хапає фюзеляж дрона.

Компанія Teledyne FLIR показала наведену вище демонстраційну версію цієї підставки з автоматичним слідуванням на виставці DSEI в Лондоні. Вона функціональна та здатна стежити за ручними моделями мінівертольотів і захоплювати їх. Щоправда, на виставці використовували макет, більший за справжді Black Hornet.

Швидкість та точність, з якими він відстежує та імітує рухи дрона, дають зрозуміти, наскільки ефективною може бути система на транспортному засобі, що рухається. Компанія каже, що системи працюють вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. До того ж дрони здатні працювати в зонах, де нема GPS.

Компанія також працює над новою версією свого надмалого дрона Black Hornet, який надає такі ж переваги піхотинцям у ситуаційній обізнаності та запускається з невеликої коробки, закріпленої на поясі бійця.

Нагадаємо, безпілотники Black Hornet вже є на озброєнні українських військових і успішно використовуються в бою. Роботу дронів продемонстрували бійці ГУР у жовтні 2023 року.