Не схоже на Vision Pro: як Apple уявляла "комп'ютер для очей" у 1987 році (відео)

Apple розмірковувала про "комп'ютер для очей" ще за 37 років до виходу гарнітури Vision Pro. Відео демонструє цей концепт та багато інших технологій, які компанія уявляла у 1997 році.

Гарнітури віртуальної та змішаної реальності набули популярності в останні роки, але люди уявляли їх ще кілька десятиріч тому. Відео підрозділу Apple User Group Connection з YouTube-каналу Blake Patterson демонструє Vista Mac 2 – аналог Vision Pro, як його уявляли у 1987 році.

Відео Apple присвячене майбутньому: у ньому компанія спробувала передбачити розвиток комп’ютерів через 10 років, у 1997 році. Воно створене у розважально-інформаційному стилі, і містить дещо кумедні ролики та концепти поряд з висловлюваннями про майбутнє Стіва Возняка та інших співробітників компанії. Apple Vista Mac 2 – лише одна з багатьох технологій, про які йде розповідь.

Демонстрація, яка створена з використанням наявних на той час технологій комп’ютерної графіки та монтажу відео, показує, як звичайний комп’ютер Macintosh стає меншим та пласкішим і поступово перетворюється на окуляри.

Уявна гарнітура зроблена у стилі того часу, подібні чудернацькі окуляри можна бачити у футуристичних фільмах минулого. Це плаский з усіх боків пристрій білого кольору у стилі тодішніх комп’ютерів. Він навіть має маленький дисковод, у який герой ролика вставляє маленьку дискету.

Концепт аналога Apple Vision Pro Фото: Скриншот

Вочевидь, концепт не передбачав внутрішніх камер, які б виводили очі користувача на зовнішній дисплей — передня поверхня абсолютно непрозора та біла, з трьома рельєфними смугами зверху. Пласкі дужки не виглядають надто зручними, як і подібний спосіб кріплення доволі важкого гаджета.

Окуляри віртуальної реальності в уявленні 1987 року

Apple не розповідає, які саме технології навіть у 1997 році змогли б привести до радикального зменшення комп’ютерів та створення подібних окулярів. Компанія взагалі майже не коментує цей концепт, голос за кадром каже лише його назву – Vista Mac 2. Забігаючи наперед можна сказати, що подібний пристрій так і не був створений.

За даними з сайту Apple, гарнітура Vision Pro, яка стала доступною нещодавно, працює на восьмиядерному процесорі Apple з потужним відеоядром та чипом Neural Engine. Екрани пристрою виконані за технологією Micro‑OLED і складаються з 23 мільйонів пікселів та підтримує частоту оновлення до 100 Гц. Саме сучасні технології забезпечують комфортне користування подібними пристроями.

Тему ретро-пристроїв можна продовжити розповіддю про найпопулярніший телефон усіх часів. Апарат Nokia вийшов у 2003 році та досі є абсолютним світовим лідером продажів.