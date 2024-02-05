Надійний дрон для нічних операцій Shoolika mk6: на що здатний безпілотник

Дрон-бомбардувальник може працювати вночі завдяки тепловізійній камері. БПЛА стійкий до РЕБ та працює у важких умовах.

Стартап SkyLab UA, учасник платформи Brave1, створив ударний дрон Shoolika mk6, здатний завдавати точних ударів навіть в нічних умовах. Про нього розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, військові вже випробували Shoolika mk6 та назвали його важливим для тактичних операцій нічний час. БПЛА отримав доступ до використання та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО.

Дрон обладнаний провідними системами візуального спостереження, оснащений високоточною системою керування, він стійкий до впливу РЕБ. На сайті виробника вказані технічні характеристики БПЛА:

Дальність дії — 10 км;

Повна вага — 21 кг;

Максимальне навантаження — 4 кг;

Максимальна швидкість — 54 км/год;

Час польоту — 25-45 мин;

Захист — IP54;

Операційні температури — -5°C to 50°C;

Камери — денна, тепловізійна.

Сторінка Shoolika mk6 у Brave Inventors розповідає про стабільність польоту та високу маневровість дрона завдяки мультикоптерній конструкції. БПЛА здатний виконувати завдання у різних умовах, надійний та стійкий до перешкод. Він складений з якісних компонентів та оснащений захищеним пультом керування.

Дрон Shoolika mk6 Фото: Brave Inventors

Дрон адаптується до різних систем корисного навантаження для більш гнучкого використання у різних ситуаціях. Декларується зручність керування та швидке розгортання, що дає можливість пілотам з досвідом виконувати бойові завдання на цьому дроні за короткий час. Захищений пульт керування має розширений спектр частот та оснащений зовнішніми антенами для керування з укриттів. Також додатково вказані кілька параметрів:

Зв’язок — 800 МГц-5,9 ГГц;

Дистанція — 5-7 км в один бік;

Корисне навантаження — до 6,8 кг.

У планах виробників покращення системи штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Нещодавно міністр Федоров поділився розповів про дрони та системи для них, які потрібні Україні у найближчій перспективі. Зокрема йдеться про аналоги російського "Ланцета", наведення на РЕБ та самонаведення дронів.