Safran Skyjacker: створено універсальне рішення для пошуку та знищення будь-яких дронів

Компанія Safran представила універсальне рішення, все в одному для пошуку, ідентифікації та нейтралізації дронів. Виробник заявляє про пошук в усіх діапазонах та різні способи знешкодження.

На виставці World Defense Show в Ер-Ріяді Safran Electronics & Defense представила нове рішення Skyjacker для боротьби з дронами. Про це повідомляє сайт EDR Online.

Використовуючи власні досягнення щодо точного вимірювання часу, механізму моделювання, інерціальних навігаційних систем та електрооптики, Safran розробив власну систему Skyjacker для протидії загрозам, створеним ворожими безпілотниками, особливо тими, які використовуються в поточних конфліктах, тими, які застосовуються терористами або для розвідувальних атак. Вона використовує особливу систему керування та контролю, розроблену Hologarde, яка може використовувати комбінацію датчиків і радарів для виявлення вхідних БПЛА, технології для їхньої ідентифікації та нейтралізації великої різноманітності загроз.

Safran Skyjacker шукає, ідентифікує і навіть знешкоджує дрони Фото: EDR Online

Після виявлення дрона його можна ідентифікувати за допомогою бази даних сигнатур дронів. Якщо безпілотник визначено як загроза, Skyjacker може нейтралізувати його за допомогою різноманітних засобів, таких як глушіння зв’язку, контроль над навігаційною системою завдяки технології GNSS Spoofing (на всіх діапазонах та частотах) або фізичним знищенням. Skyjacker може працювати з багатьма цілями одразу та реагувати на можливі атаки зграї дронів.

Safran Skyjacker — це модульне та масштабоване рішення, яке можна адаптувати до конкретних потреб. Систему можна розгорнути на різноманітних платформах, таких як кораблі, наземні транспортні засоби та стаціонарні установки. За словами розробників, це потужне та універсальне рішення для боротьби з дронами, яке можна використовувати для захисту людей та майна від загроз, які представляють ворожі дрони.

Тим часом росіяни теж працюють над протидією українським дронам, від яких потерпають на фронті. Нова система контролю повітряного простору може бути ефективною, якщо дійде до передової.