Стелс-дрон BAE Systems має замінити винищувачі, стріляючи ракетами Meteor і SPEAR 3

BAE Systems представила нову конфігурацію "веденого" безпілотного літака, оснащеного не тільки ракетами, а й системою радіоелектронної боротьби.

Компанія BAE Systems нещодавно презентувала оновлену модель безпілотника під кодовою назвою Concept 2. Цей дрон розробляється для підтримки винищувачів під час бойових дій. Докладніше про новинку розповіло видання The War Zone.

Нову модель трохи зменшили, порівняно з концептом 2022 року і оновили конструкцію, макет показали на виставці World Defense Show 2024 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Наразі платформа Concept 2 BAE являє собою "БПЛА середнього розміру, призначений для заміни або посилення військово-повітряних сил під час нападу, розвідки, спостереження і рекогносцировки". Компанія сподівається протестувати пристрій політ протягом найближчих 2-х років.

Згідно з концептом, дрон отримає потужний двигун і модифіковане крило ромбовидної форми з подовженнями до внутрішньої задньої кромки. Подовження задньої частини крила може забезпечити додатковий контроль за тангажем, враховуючи, що у дрона не буде горизонтальних стабілізаторів. Задня частина фюзеляжу отримає вертикальне хвостове оперення.

За розміром новий безпілотник хочуть зробити близьким до Hawk, перші моделі якого мали довжину 13,5 м, розмах крила 35,4 м і висоту 4,4 м. Передбачається, що безпілотник матиме максимальну злітну масу 3500 кг і зможе нести різне корисне навантаження: датчики і комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), ракети класу "повітря-повітря" типу Meteor і/або ракети "повітря-земля" типу SPEAR 3. У BAE уточнили, що Concept 2 буде розрахований на 100+ бойових вильотів.

Так виглядатиме дрон Concept 2 Фото: BAE Systems

Видання The War Zone припускає, що безпілотник коштуватиме відносно недорого, оскільки передбачається його використання в місіях високого ризику. Ще однією його особливість буде можливість літати на дозвукових швидкостях і таких же висотах, як винищувачі, з якими він зможе інтегруватися. Дрон виконуватиме певні накази без подальшої прямої взаємодії з людиною завдяки інтеграції штучного інтелекту (ШІ).

Автори матеріалу припустили, що замовниками Concept 2 можуть бути Королівські ВПС Великої Британії та Королівські ВПС Саудівської Аравії. Відомо, що британські ВПС, як і саудівські, зацікавлені в модернізації флоту і вивчають можливість використання "ведених" БПЛА з винищувачами. США також розглядають можливість експлуатації так званих спільних бойових літаків (CCA), що являють собою безпілотники зі штучним інтелектом і озброєнням, керувати якими можуть пілоти військових літаків прямо в небі. Американські війська дуже покладаються на такі системи, оскільки вони здатні посилити бойову міць повітряного флоту, що важливо за умови загроз з боку Китаю.

Раніше ми писали про те, що в Росії розробляють електродвигуни для ударних дронів ЗС РФ. Силові установки "Сарма", "Хіус", "Баргузин", "Култук" відрізняються за потужністю і низкою інших параметрів, щоправда, невідомо яких.