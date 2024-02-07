До бою готові: США перемогли КНР за допомогою дронів, але поки що тільки у віртуальному середовищі

ВПС США симулювали повітряний бій із китайськими винищувачами. Американцям знадобилися сотні БПЛА, щоб виграти його.

Під час навчань, проведених Інститутом аерокосмічних досліджень Мітчелла (США), військові симулювали повітряний бій між флотом США та Китаю. Американці задіяли, окрім винищувачів, так звані ведені БПЛА, які мали відволікати противника, і їм вдалося перемогти, передає Defense one.

Під час симуляції було задіяно 3 авіаційні групи, у складі яких були бойові літаки, а також ведені дрони. Завданням останніх було не тільки відволікати супротивників, а й глушити сигнали ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Усе робилося для того, щоб китайські бойові групи зробити вразливими і атакувати їх. В атаках також задіяли БПЛА.

У симуляції взяли участь 10 типів дронів: від одноразових за 2 млн доларів до високоефективних за 40 млн доларів. Військові намагалися використовувати дешевші дрони, а дорогі — берегти. Сценарій передбачав ведення повітряного бою протягом кількох днів. За цей час пілоти втратили кілька БПЛА, здебільшого, дешеві, а ось дорогі, хоч і зазнали ушкоджень, але виявилося, що їх можна полагодити і відправити в бій знову.

Співробітники Інституту Мітчелла у своїй доповіді зазначили, що ведені безпілотники вкрай необхідні ВПС, адже вони здатні збільшити бойову міць літаків і навіть у якісь моменти їх замінити. З огляду на те, що розробка безпілотника коштує значно менші суми, ніж розробка винищувача, ВПС варто було б узяти на озброєння такі БПЛА. Ба більше, поки не відомо, чи буде готовий до 2030 року пілотований винищувач Next Generation Air Dominance (NGAD). Якщо ні, то дрони допоможуть заповнити цю "прогалину".

Військові неохоче говорять про вартість дронів, але міністр ВПС Френк Кендалл заявив, що висококласний дрон має коштувати не дорожче 33% від вартості F-35: тобто, близько 27 млн доларів США. ВПС доведеться закуповувати ці дрони тисячами, оскільки команди, які брали участь у віртуальному повітряному бою, запросили сотні дронів тільки в перший день штучного конфлікту.

Нещодавно ВПС підтвердили, що 5 компаній — Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Anduril, — уклали контракт на проєктування і будівництво флоту, що складається щонайменше з тисячі ведених БПЛА.

Раніше ми повідомляли, що новий дрон зможе замінити винищувачі і стрілятиме ракетами Meteor і SPEAR 3. BAE Systems представила нову конфігурацію "веденого" безпілотного літака, оснащеного не тільки ракетами, а й системою радіоелектронної боротьби.