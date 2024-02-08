Китай не наздожене Захід: скоро почнеться випуск "суперчипів" за новим 1-нм техпроцесом

ASML і Samsung Electronics інвестують 750 млн доларів у проєкт зі створення передового літографічного обладнання.

Нідерландська компанія ASML налагодить випуск літографічного обладнання для виробництва чипів за 1-нм техпроцесом. Згідно з планами виробника, це станеться у 2027 році, передає https ІТ home.

ASML має намір вивести на ринок обладнання з високою числовою апертурою через 3 роки. У розробках також братимуть участь фахівці із Samsung Electronics. Літографічні машини працюватимуть в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні (EUV), що дасть змогу випускати напівпровідники продукції за техпроцесом менше ніж 2 нм. Це свідчить про те, що інженери зможуть створювати 1-нанометрові чипи, які будуть у рази потужнішими, ніж сучасні пристрої, адже що менша величина техпроцесу, то вищі показники продуктивності чипів.

Аналітики вважають, що цей проєкт ASML створить на ринку конкуренцію, оскільки Intel теж має намір виробляти чипи 2-нм і менше. Що стосується Китаю, то поки що країна здатна виробляти процесори за 5-нм і 7-нм техпроцесами, однак за обчислювальною потужністю й низкою інших параметрів вони поступаються аналогам від тайванської компанії TSMC.

Компанії ASML і Samsung Electronics інвестують сумарно 750 млн доларів у проєкт. На ці гроші планують побудувати дослідницький центр у Південній Кореї для того, щоб спроєктувати й зібрати обладнання для виробництва передових процесорів. Будівництво розгорнуть у 2025 році. Згідно зі спільною заявою, виробництво напівпровідників за 1,4-нм техпроцесом буде можливим уже 2027 року.

Раніше ми писали про те, що в США та Китаю з'явився конкурент у сфері напівпровідників. Саудівська Аравія інвестує 100 млрд доларів США у власне виробництво високопродуктивних процесорів.