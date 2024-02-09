Наче у фільмі жахів: несподівана особливість Apple Vision Pro налякала користувачів (відео)

Прогулянки вулицею у гарнітурі віртуальної реальності вже приховують деякі небезпеки. Невдовзі хтось може почати використовувати це у власних цілях.

Користувачі гарнітури Apple Vision Pro можуть зіткнутися з віртуальними перепонами, які перекривають поле зору та можуть сильно налякати, бо раптово з'являються у несподіваних місцях. Відео небезпечного інциденту з’явилося у Reddit.

Один з власників Apple Vision Pro прогулювався з шоломом на голові і зіткнувся зі спливним вікном про підключення до Wi-Fi, яке з'явилося на дисплеї, коли він зайшов у зону дії мережі, проходячи через арку будівлі Yebisu Garden Place Tower Sky Lounge у Токіо. Попри здивування, користувач зміг швидко закрити вікно та продовжити свій шлях, але подія викликала обговорення у мережі щодо небезпеки віртуальних предметів у реальному світі.

З іншою людиною схожа ситуація трапилася прямо на вулиці, коли її спинили співробітники прикордонної служби. Вікно для під'єднання до мережі Wi-Fi з'явилося прямо під час розмови з офіцером і закрило йому обличчя, чим також дезорієнтувало носія.

Користувачі Reddit швидко придумали багато небезпечних варіантів: навмисне створення перешкод для поля зору, розміщення віртуальних дверей де їх нема, зокрема біля стін або прірв та більш екзотичні сценарії. Деякі порівняли такі об'єкти зі "скрімерами" — монстрами чи явищами, які раптово з'являються на екранах у фільмах жахів.

"Будинки з привидами в змішаній реальності звучать диявольськи приголомшливо. Усі інші можуть отримати звичайний досвід, але принесіть Q3/AVP або інші, і ви отримаєте додаткових жахів", — запропонував користувач u/elheber, маючи на увазі гарнітури доповненої реальності Meta Quest 3 та Apple Vision Pro.

Багатьох турбує перспектива появи нових способів агресивної нав’язливої реклами:

"Це лише питання часу, коли ці речі почнуть з’являтися з рекламою, коли ви під'єднаєтесь до випадкового Wi-Fi", — написав u/GhostOrToast.

Інші користувачі радили не давати ідей такої реклами публічно. Але, як стверджує сайт ExchangeWire, який коротко оглянув рекламні можливості нових гарнітур Apple, рекламодавцям тут зовсім не потрібно давати якісь ідеї. Вони вже з’ясовують найкращі способи скористатися перевагами нового користувацького досвіду, який люди отримують у таких продуктах, як Vision Pro.

Відповідно до аналізу, проведеного блогом Unity, реклама у віртуальному просторі призводить до підвищення частоти серцевих скорочень на 24%, збільшення потовиділення на 44% та потроєння типу м’язової активації, яка відбувається під час сміху. Результати для реклами, як порівняти з традиційною рекламою, також були вагомими: 13,5% користувачів клацнули трейлер до фільму жахів "Пила", 3,7% користувачів перейшли на рекламне посилання, а 70% людей переглянули весь 30-секундний трейлер — у віртуальній реальності ця кількість ушестеро більша, ніж у випадку звичайної відеореклами.

Раніше Фокус вже писав про проблеми, які виникають внаслідок використання Apple Vision Pro. Серед них болі внаслідок великої ваги пристрою, затримка виводу зображення з камер на очні монітори, проблеми з роботою у гарнітурі тощо.