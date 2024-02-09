Китай наповнить Близький Схід своїми дешевими дронами, щоб їх не купували в США

Компанії з КНР уже уклали багато угод із Саудівською Аравією, ОАЕ й іншими країнами регіону, запропонувавши їм моделі БПЛА Wing Loong 2, HW-150V, CH-3 та CH-4.

Виробники з Китаю продемонстрували свої БПЛА на виставці World Defence Show 2024 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Як повідомляє видання SCMP, китайські дрони легше купити, ніж американські, адже коштують вони дешевше, що робить їх привабливими для клієнтів із Близького Сходу.

Учасники виставки зазначили, що Саудівська Аравія та інші країни Близького Сходу зацікавлені в придбанні найпередовіших військових технологій, особливо дронів, адже вони набувають дедалі більшого значення в конфліктах на Близькому Сході. Ба більше, ринок дронів зростає в усьому світі, саме тому Китай прагне зайняти вигідну нішу. Та й купити китайські дрони набагато легше, ніж американські аналоги через обмеження продажів ударних БПЛА з боку самих США й дорожнечу американських моделей.

За даними ЗМІ, виробники дронів із КНР уклали чимало угод із країнами Близького Сходу. На виставці вони презентували понад 30 типів БПЛА, зокрема Wing Loong-2 від Chengdu Aircraft Industry Group. Цей безпілотник може нести 480 кг озброєнь, час його польоту досягає 32 год. Саудівська Аравія експлуатує цю модель із 2017 року.

Кілька приватних китайських компаній, що виробляють дрони, уперше з'явилися в Саудівській Аравії на виставці цього року. Наприклад, Beijing Hoverwing Technology продемонструвала свій найбільший багатоцільовий військовий безпілотник HW-150V, який здатний вести спостереження, картографувати й завдавати повітряних ударів. За словами представника компанії-розробника, цей дрон продали поліції Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Leap1 Innovations, ще один приватний постачальник оборонної продукції, показав новітні моделі портативних двороторних дронів із функцією вертикального зльоту й посадки, здатних нести корисне навантаження до 3 кг.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Китай експортував за останні 10 років понад 280 бойових БПЛА. Країни Близького Сходу, Північної Африки та Південної Азії входять до числа найбільших покупців китайських дронів, таких як Wing-Loong 1 і 2, а також CH-3 і CH-4. Аналітики припускають, що попит у регіоні на китайські БПЛА, імовірно, з часом збільшиться.

Раніше ми писали про те, що США перемогли Китай за допомогою дронів, але поки тільки у віртуальному середовищі. ВПС США симулювали повітряний бій із китайськими винищувачами. Американцям знадобилися сотні БПЛА, щоб виграти його.