В Україні створили броньованого робота "Лють": озброєний кулеметом і готовий до бою (відео)

Завдяки продуманій конструкції, пристосованій для бойових дій, робот позбавлений недоліків універсальних платформ. Він стійкий до впливу засобів РЕБ і бачить цілі на відстані до 1200 метрів.

Учасник Brave1, бойовий робот "Лють" зараз готується до кодифікації за стандартами ЗСУ, а також до промислового виробництва. Розробники зі стартапу DONS розповіли про робота у сюжеті ресурсу "Мілітарний".

Робот "Лють" з дистанційним керуванням створювався саме як бойова платформа, що дозволило йому уникнути недоліків універсальних роботів. Бойовий модуль робота розроблявся паралельно та саме під неї. Через спеціалізацію розробки вдалося знизити висоту та захистили максимально всі важливі елементи конструкції. Кулемет калібру 7,62 мм розміщений в центрі маси робота, це дає можливість здешевити привод керування туреллю.

Наземний безпілотник "Лють" має підвищену прохідність через наявність передньої підвіски та передніх поворотних коліс. Колеса не бояться уламків або куль: всередині них нема повітря, гуму натягнуто на сталевий обід. Броня 4 класу захищає робота від стрілецького озброєння, окрім бронебійного.

Керувати дроном може лише одна людина. Управління відбувається з пульта, дуже схожого на ті, що керують коптерами. Людина, яка вміє керувати FPV-дроном, за 3 здатна вивчити усі нюанси. Одна людина керує і роботом, і бойовим модулем. Для цього на пульті є два джойстики. Дальність зв’язку з роботом сягає 2 км у зоні прямої видимості.

Розміри робота "Лють" у порівнянні з оператором Фото: DONS

Стабілізація зброї у безпілотника відсутня, тож треба зупинятися, щоб вести прицільний вогонь. Запас боєкомплекту "Люті" становить 550 набоїв. Камері дозволяють цілитися на відстань до 800 м.

Робот підтримує радіозв'язок на аналогових радіомодулях і є стійким до дії РЕБ на відстані до 700 м. Стаціонарні ретранслятори або розміщені на дронах можуть збільшити дальність зв’язку. "Лють" має оптико-електронний модуль, який складається з двох камер з різним кутом огляду та опціонального тепловізора.

Завданням від військових на розробку робота було виконання оборонних завдань, у разі необхідності можливість роботи на позиціях як стаціонарної або мобільної. Також безпілотник має ефективно відвертати увагу ворога на себе та виявляти тим самим вогневі точки.

На сайті розробників вказані такі характеристики "Люті":

Дальність виявлення типових цілей – до 1200 м;

Озброєння – кулемет ПКТ 7,62 мм;

Кут наведення по вертикалі: -12° … +45°;

Кут наведення по горизонталі: — 145°…+145°;

Автономна робота – до 72 годин;

Запас ходу – до 20 км;

Тривалість руху – до 3 годин;

Кліренс – 250 мм;

Повна маса – 330 кг.

Розробник розповідає про робота "Лють"

Зараз розробка знаходиться у стані переходу від дослідного до промислового виробництва. В кінці грудня розробники створили дослідний зразок і зараз проводять внутрішні випробування більше як по 30 параметрах. Паралельно виріб готують до кодифікації та виправляють дрібні недоліки. Йде розробка конструкторської документації, щоб замовляти виробництво робота на інших, більших підприємствах. Самотужки розробники планують вийти на виробництво 10 машин на місяць. Робот вийшов дуже дешевим як для військового обладнання, він коштує приблизно 10 000 доларів.

Участь у Brave1 дали можливість використовувати полігони для випробувань, залучати спеціалістів з кодифікації, отримали кілька грантів. Окрім робота "Лють", у розробників є проєкт більш технологічного дрона: з машинним зором, стабілізацією озброєння, кращою прохідністю.

Бойові роботи під керівництвом українських військових вже здобувають гучні успіхи. Нещодавно дистанційно керований через повітряного дрона неназваний бойовий робот з туреллю вперше в історії знищив позицію росіян.