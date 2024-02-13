Війна технологій вийшла на новий рівень: Китай хоче витіснити Захід із ринку акумуляторів

Новостворений альянс виробників твердотільних акумуляторів має зробити країну головним постачальником рішень на глобальному ринку, використовуючи передові технології, включно зі ШІ.

Китайські виробники твердотільних акумуляторів об'єднуються, щоб зробити революцію на глобальному ринку акумуляторів. Компанії CATL, BYD та інші створили консорціум — Китайську спільну інноваційну платформу для повністю твердотільних акумуляторів (CASIP), передає видання Nikkei Asia.

Китайські компанії об'єдналися в межах урядової кампанії, кинувши виклик Японії та Заходу в галузі технологій, які можуть зробити революцію на ринку батарей. До складу CASIP увійшли виробники акумуляторів CATL і BYD, FinDreams Battery, CALB, EVE Energy, Nio, Gotion High-tech, представники від автопрому, уряду, а також науковці, які працюють у сфері акумуляторних технологій. До 2030 року Пекін має намір активізувати дослідження і розробки акумуляторів наступного покоління, використовуючи штучний інтелект (ШІ) та інші технології.

За заявою Оуяна Мінгао, професора Університету Цінхуа, західні країни можуть обігнати Китай у сфері повністю твердотільних акумуляторів і позбавити країну переваги в цьому сегменті. Метою CASIP є розробка і виробництво твердотільних акумуляторів, здатних конкурувати на світовому рівні. Тому консорціум буде не тільки розвивати технологію, а й налагоджувати свій ланцюжок поставок.

Прагнучи виграти технологічні перегони зі США та західними країнами, до CASIP вступили CATL і BYD, які агресивно конкурують за частку ринку літій-залізо-фосфатних акумуляторів, підкреслює видання. Учасники альянсу впевнені, що твердотільні акумулятори здатні змінити баланс сил у галузі, а це означає, що їхній розвиток має бути пріоритетним, щоб гарантувати, що Китай стане основним постачальником технологічних рішень на глобальному ринку.

Раніше ми писали про те, що батарея з кальцію зробить дешевшими смартфони та інші гаджети. Акумулятор стане безпечною альтернативою літій-іонним системам, а також дасть змогу виробникам економити, зберігши таку саму щільність енергії.