Українці створили чип для "телепортації" дронів Mavic у бою: як це завадить окупантам

Завдяки чипу "Телепорт" цивільний БПЛА стає точнішим, стійким до атак РЕБ, маскує місцеперебування українського пілота. Навіть якщо росіяни захоплять такий коптер, то вже не зможуть ним скористатися.

Українські інженери створили чип "Телепорт", який допомагає дронам Mavic краще виконувати бойові завдання. Про це голова ГО "Всеукраїнська Федерація підтримки та розвитку БПЛА" Дмитро Гнап розповів сайту dev.ua.

За словами Гнапа, мікропроцесор працює схоже на відомий професіоналам чип "канадка", яки підміняє реальні координати GPS на зміщені. Чип забезпечує антиспуфінг (захист від атак підміни даних), дбає про безпеку пілота та анонімність, унеможливлює використання дрона ворогом. Він підтримує онлайн-оновлення, які забезпечують дрон найновішим функціоналом. Деякі технології, які дозволяють обійти систему безпеки DJI були придбані розробниками за кордоном.

"Телепорт" завдяки просунутим алгоритмам антиспуфінгу дає можливість пілотам літати з увімкненим GPS. Завдяки цьому дрон літає більш стабільно та краще виконує завдання. Анонімізація досягається зміщенням реальних координат на обрану країну "телепортації". Ця функція дозволяє покращити рівень сигналу дрона та зв’язок на дальніх відстанях.

"На відміну від інших чипів, тільки пілот може контролювати спосіб телепортації, змінювати вектор телепортації, і ніхто, ані інсталятор і навіть виробник чипа не має доступу до цих налаштувань", — каже Гнап.

Дрони, які захоплює ворог, можуть повернутися до власників вже як недружні, як це трапляється з аналогічними застарілими мікросхемами. На відміну від них "Телепорт" має вбудовані алгоритми активації. Ворог не зможе встановити чип, щоб скористатися захопленим дроном. Ця можливість дозволяє вільно розповсюджувати "Телепорт" через Збройних сил України. Встановлення ж чипів дуже просте і не потребує спеціальних навичок.

Вбудована технологія оновлення онлайн дозволяє оновлювати алгоритм протидії, якщо військові знайшли новий спосіб впливу на дрони технікою ворога. Програмісти оновлюють засоби протидії, і за лічені години всі пілоти дронів отримують новий алгоритм.

Раніше для встановлення чипів дрони треба було доправляти до майстерні поштовими службами та потім відправляти назад, це займало до 10 днів. Чип "Телепорт" військові можуть встановити самостійно – це займає 30 хвилин, разом з розбиранням та збиранням дрона.

Зараз чип виготовляють декілька виробників. Ціна коливається і наразі становить 2500 грн. Випробовування військовими на складних напрямках фронту показали, що Mavic без "Телепорту" витримує лише один бойовий виліт, завдяки чипу дрони літають тижнями та місяцями (100–200 вильотів). Таким чином вартість вильоту зменшується з 1500–3000 доларів до 200–300.

Дрони DJI Mavic активно використовують Сили оборони України. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, Україна викуповує більш ніж половину всіх вироблених Mavic. Втім, сама компанія офіційно заперечує це і не дозволяє використання власних дронів у воєнних цілях.